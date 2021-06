Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz tartozó link. ","shortLead":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz...","id":"20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c19d4-c5ff-4db5-a2dd-eae475d41d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","timestamp":"2021. június. 25. 13:03","title":"Remek funkció érkezik az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd44238-ece0-42e9-b404-4f9cf0258499","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a fele gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé.","shortLead":"A pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a fele gyakorlatilag a földdel vált...","id":"20210625_cseh_tornado_aldozatok_karok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd44238-ece0-42e9-b404-4f9cf0258499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f298e4b6-511b-4c98-b11d-4ea8d4ed1326","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_cseh_tornado_aldozatok_karok","timestamp":"2021. június. 25. 10:40","title":"Cseh tornádó: három halott és több száz sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény az alaptörvénnyel.","shortLead":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény...","id":"20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68df43b-1659-434c-a8b2-0065d3a3d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","timestamp":"2021. június. 25. 12:35","title":"Visszadobta Áder János a lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","id":"20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382aeb6c-3b38-4606-bc7e-d26b218cda5b","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 24. 06:58","title":"Marco Rossi: „Sajnos a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 20 éve nem volt olyan meleg, mint a napokban.","shortLead":"Majdnem 20 éve nem volt olyan meleg, mint a napokban.","id":"20210624_Pentekig_meghosszabbitottak_a_harmadfoku_hosegriadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37547dc-df47-441f-82c7-a3c277b7f189","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Pentekig_meghosszabbitottak_a_harmadfoku_hosegriadot","timestamp":"2021. június. 24. 17:10","title":"Soha ilyen meleget nem mértek még az országban, péntekig meg is hosszabbították a hőségriadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanymotor érkezésének vélhetően kevés rajongó örül, az viszont legalább jó hír, hogy biztosan lesz utódja a jelenlegi MX-5-ösnek.","shortLead":"A villanymotor érkezésének vélhetően kevés rajongó örül, az viszont legalább jó hír, hogy biztosan lesz utódja...","id":"20210624_hivatalos_hibrid_lesz_az_uj_mazda_mx5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84647f3-640d-4975-a299-8c188eb83232","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_hivatalos_hibrid_lesz_az_uj_mazda_mx5","timestamp":"2021. június. 24. 09:21","title":"Hivatalos: villanyosítják az új Mazda MX-5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","shortLead":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","id":"20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a919dafd-5793-4f1a-a0e8-19e87d5072da","keywords":null,"link":"/elet/20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2021. június. 24. 10:24","title":"Egyik szurkolótábor sem tisztelte a másik himnuszát a magyar–német meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól a keresztényi hitvallás. Akármilyen jól is hangzik ez, akad itt pár nagyon súlyos probléma. Vélemény.","shortLead":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól...","id":"20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bead100c-a440-4618-92de-9d0166d874b0","keywords":null,"link":"/360/20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","timestamp":"2021. június. 25. 13:00","title":"Kovács Bálint: Megbocsátás Eszenyinek és Gothárnak: mégis, kinek a nevében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]