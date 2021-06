Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70bc4281-9d21-4eaf-a97b-b12ec11781f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mark Hoppus a Twitteren azt írta, hogy „szívás” és „fél”, de bízik az orvosokban.","shortLead":"Mark Hoppus a Twitteren azt írta, hogy „szívás” és „fél”, de bízik az orvosokban.","id":"20210624_Rakos_a_Blink182_zenesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bc4281-9d21-4eaf-a97b-b12ec11781f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4f7914-161f-4eeb-92c7-e862ce6152a4","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Rakos_a_Blink182_zenesze","timestamp":"2021. június. 24. 09:50","title":"Rákos a Blink-182 zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","shortLead":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","id":"20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e05ce-dd73-4778-83a4-2ee49f78f2c3","keywords":null,"link":"/elet/20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 16:49","title":"Egy új Instagram-oldal szerint Merkely Béla és Bayer Zsolt is drága karórát hord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfc1165-0334-4c93-9d6f-c5a33e9281b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos nem érti, miért hátrált most meg az UEFA, ami élen járt a kirekesztés és rasszizmus elleni harcban.","shortLead":"Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos nem érti, miért hátrált most meg az UEFA, ami élen járt a kirekesztés...","id":"20210623_szkinasz_uefa_nincs_mentseg_szivarvany_kivilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abfc1165-0334-4c93-9d6f-c5a33e9281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a19ba19-2f35-40c5-92bc-690c95e582a6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_szkinasz_uefa_nincs_mentseg_szivarvany_kivilagitas","timestamp":"2021. június. 23. 12:52","title":"Uniós biztos: Nincs az UEFA-nak mentsége arra, hogy nem engedi a szivárványvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sovány vigasz, de zúgott a „szép volt, fiúk” Münchenben is a meccs után. Játékosok értékelték a német-magyar mérkőzést és az Európa-bajnokságot a kiesés után. ","shortLead":"Sovány vigasz, de zúgott a „szép volt, fiúk” Münchenben is a meccs után. Játékosok értékelték a német-magyar mérkőzést...","id":"20210624_jatekosok_a_kieses_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51613c-e41b-4dff-80c4-cb341994faa2","keywords":null,"link":"/sport/20210624_jatekosok_a_kieses_utan","timestamp":"2021. június. 24. 07:26","title":"„Az egész ország mögöttünk van” – magyar játékosok nyilatkoztak a kiesés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","shortLead":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","id":"20210623_halalos_baleset_m7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a504c6-10f5-4be7-9edb-0a5e27666208","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_halalos_baleset_m7","timestamp":"2021. június. 23. 05:40","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén megduplázódhat.","shortLead":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén...","id":"20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb5237-4351-478b-ba63-6df24b08ef33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","timestamp":"2021. június. 23. 08:33","title":"Szeptembertől indulhat Elon Musk Föld körüli internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]