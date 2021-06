Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek a magyar–német mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az UEFA tilalma nyomán az egész stadion nem öltözhetett a nemi kisebbségeket jelképező színekbe. Függetlenül attól, hogy várható volt a magyar kormány sértődött reakciója. ","shortLead":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek...","id":"20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff5027-a588-4d03-b25c-125718bfd7ba","keywords":null,"link":"/360/20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","timestamp":"2021. június. 24. 07:35","title":"Die Presse: A melegséget el kell fogadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","shortLead":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","id":"20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39738c5-2738-45d4-b1bd-aaf20a67a7b7","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","timestamp":"2021. június. 25. 10:35","title":"Bőrgatyában parádézik és tehenet fej Max Verstappen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi hatóság.","shortLead":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi...","id":"20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db38e40-c6e6-4215-a86c-d1408b37ccdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. június. 23. 21:55","title":"Újabb jelentést talált „valószínű kapcsolatot” az mRNS oltások és fiatal férfiak szívizomgyulladása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kis híján sikerült megviccelnie szerda este a magyar válogatottnak a németet Münchenben. A meccset nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szaksajtó is figyelte, kijelenthetjük, hogy a válogatott teljesítménye meglepte a világot. ","shortLead":"Kis híján sikerült megviccelnie szerda este a magyar válogatottnak a németet Münchenben. A meccset nemcsak a hazai...","id":"20210624_EURO2020_nemzetkozi_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9c2d10-2808-47e2-80a4-d00aa3f5aec8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nemzetkozi_lapszemle","timestamp":"2021. június. 24. 12:38","title":"Így reagált a nemzetközi sportsajtó a magyarok németek elleni teljesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A francia elnök és az ír kormányfő is kemény vitát ígér az uniós alapértékekről az EU-csúcson, melynek egyik legfőbb témája a magyar homofóbtörvény lett.","shortLead":"A francia elnök és az ír kormányfő is kemény vitát ígér az uniós alapértékekről az EU-csúcson, melynek egyik legfőbb...","id":"20210624_holland_miniszterelnok_kizarna_magyarorszagot_eu_csucs_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674878-4219-42a7-8428-5faf5d8ee31d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_holland_miniszterelnok_kizarna_magyarorszagot_eu_csucs_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 24. 15:52","title":"A holland miniszterelnök kizárná Magyarországot az EU-ból, a belga a támogatásokat vonná meg a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3728cab7-8e1b-411d-834f-c36685605a8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3000 évvel ezelőtt élt férfi csontvázán korábban 790 mély, fogak ejtette sérülést találtak. A kutatók most kiderítették, mi történhetett vele.","shortLead":"Egy 3000 évvel ezelőtt élt férfi csontvázán korábban 790 mély, fogak ejtette sérülést találtak. A kutatók most...","id":"20210624_capatamadas_kutatas_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3728cab7-8e1b-411d-834f-c36685605a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec6af54-1204-4e87-86fc-fe9b7650a4b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_capatamadas_kutatas_regeszet","timestamp":"2021. június. 24. 19:17","title":"Azonosították a legkorábbi ismert cápatámadás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól a keresztényi hitvallás. Akármilyen jól is hangzik ez, akad itt pár nagyon súlyos probléma. Vélemény.","shortLead":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól...","id":"20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bead100c-a440-4618-92de-9d0166d874b0","keywords":null,"link":"/360/20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","timestamp":"2021. június. 25. 13:00","title":"Kovács Bálint: Megbocsátás Eszenyinek és Gothárnak: mégis, kinek a nevében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","shortLead":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","id":"20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431ac107-580d-42ff-ae30-7719f3670cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 09:38","title":"A portugálok trénere szerint a magyarok mindenkit megleptek a halálcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]