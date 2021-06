Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","shortLead":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","id":"20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53d7af2-317c-47fd-a198-ccc53ccbb492","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 25. 08:10","title":"A Bujtor-filmeket idézi meg az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a229f271-444a-4ea8-929d-92e93e4e0df6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistát vezető belga vagy a címvédő portugál együttes számára vasárnap este, a sevillai nyolcaddöntős összecsapásuk után biztosan befejeződik a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"A világranglistát vezető belga vagy a címvédő portugál együttes számára vasárnap este, a sevillai nyolcaddöntős...","id":"20210626_A_belga_edzo_szerint_nem_csak_Ronaldobol_all_a_portugal_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a229f271-444a-4ea8-929d-92e93e4e0df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a4ecb-f0fb-4993-91c9-94e572eef4bb","keywords":null,"link":"/sport/20210626_A_belga_edzo_szerint_nem_csak_Ronaldobol_all_a_portugal_valogatott","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"A belga edző szerint nem csak Ronaldóból áll a portugál válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","shortLead":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","id":"20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e5aaba-0414-4685-b285-96cfc1af41fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","timestamp":"2021. június. 25. 05:15","title":"Közel száz lakóját nem találják a Miamiban összeomlott háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","shortLead":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","id":"20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea72f3-de12-4ed9-bd33-ab749eaec44b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","timestamp":"2021. június. 25. 08:28","title":"Dzsudzsák Balázs beszállt a léghajógyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","shortLead":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","id":"20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6233bc4a-92f5-480f-bbf6-000757d5eb2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","timestamp":"2021. június. 25. 17:45","title":"Már négy halottja van a floridai házomlásnak, 159 lakó eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni a HarmonyOS-szel felszerelt okosórákat. Most ezt az adósságát törlesztette a kínai vállalat.","shortLead":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni...","id":"20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f874ae1-7cae-477c-b061-f23fd18788c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 16:03","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei okosórái, amelyeken már a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nem lenne példátlan a történelemben, ha kiszáradna a Velencei-tó, volt már ilyenre példa többször is, legutóbb 150 éve. Sajnos a tömeges halpusztulás sem új jelenség, de a halállomány mostani hirtelen csökkenésének mértéke mindenkit sokkolt. A helyiek szerint csak a gyors válasz őrizheti meg a tavat mostani formájában. ","shortLead":"Nem lenne példátlan a történelemben, ha kiszáradna a Velencei-tó, volt már ilyenre példa többször is, legutóbb 150 éve...","id":"20210625_Nem_szeretnenk_ha_megint_kiszaradna__helyiek_a_Velenceito_jovojerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef08aeca-c2bd-42a4-a18f-f927d54e0430","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Nem_szeretnenk_ha_megint_kiszaradna__helyiek_a_Velenceito_jovojerol","timestamp":"2021. június. 25. 20:00","title":"\"Szóltam, hogy SOS-helyzet van\" – a Velencei-tónál nem csak halpusztulás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába álljon. Pedig éppen egy ilyen kártevőt fedeztek fel nemrégiben.","shortLead":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába...","id":"20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35aa8e-f10d-4b3a-8157-213c1393af56","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","timestamp":"2021. június. 25. 08:03","title":"A torrentezőket, netes letöltőket támadja egy új vírus – igazságot oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]