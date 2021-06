Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c670110-4d2a-48dc-a419-bf3b31d9abf7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fekete-Győr Andráséknak 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük az Állami Számvevőszéknek.","shortLead":"Fekete-Győr Andráséknak 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük az Állami Számvevőszéknek.","id":"20210625_ASZ_gazdalkodas_Momentum_Kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c670110-4d2a-48dc-a419-bf3b31d9abf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293c433f-e714-4e97-a348-31a933d0590f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ASZ_gazdalkodas_Momentum_Kutyapart","timestamp":"2021. június. 25. 13:55","title":"ÁSZ: Megbízhatatlanul gazdálkodott a Momentum és a Kutyapárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a052f013-9d38-4182-9167-682a897ce207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb felmérés összességében változatlan eredményt hozott. Megállt a Jobbik izmosodása, javított kicsit a DK.","shortLead":"A legújabb felmérés összességében változatlan eredményt hozott. Megállt a Jobbik izmosodása, javított kicsit a DK.","id":"20210624_Zavecz_junius_partpreferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a052f013-9d38-4182-9167-682a897ce207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6e0b1-a630-4ab8-beb5-f76bcb8b22aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Zavecz_junius_partpreferencia","timestamp":"2021. június. 24. 21:03","title":"Závecz: Ha hajszállal is, de vezet az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","shortLead":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","id":"20210624_m4_sport_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0461b9-b0b2-4b7d-b3eb-f93ad1d953d7","keywords":null,"link":"/sport/20210624_m4_sport_nezettseg","timestamp":"2021. június. 24. 15:56","title":"1,7 millióan nézték az M4 Sporton a német–magyar meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni a HarmonyOS-szel felszerelt okosórákat. Most ezt az adósságát törlesztette a kínai vállalat.","shortLead":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni...","id":"20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f874ae1-7cae-477c-b061-f23fd18788c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 16:03","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei okosórái, amelyeken már a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df96ef81-20d8-47ad-a1e9-fc452c06b7df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató személyéről a képviselő-testület dönt majd. ","shortLead":"Az igazgató személyéről a képviselő-testület dönt majd. ","id":"20210624_Pinceszinhaz_szakmai_bizottsag_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df96ef81-20d8-47ad-a1e9-fc452c06b7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfa9868-d6ff-4e8f-9692-483296c0c811","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Pinceszinhaz_szakmai_bizottsag_igazgato","timestamp":"2021. június. 24. 17:28","title":"Kiderült, kit szeretne a szakmai bizottság a Pinceszínház élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7aee58-6114-44f7-b21c-76477a09f58d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 22 éves játékos két évre írt alá, 2022 nyarán csatlakozik a francia együtteshez.","shortLead":"A 22 éves játékos két évre írt alá, 2022 nyarán csatlakozik a francia együtteshez.","id":"20210625_Paris_SaintGermain_kezicsapat_Mathe_Dominik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7aee58-6114-44f7-b21c-76477a09f58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fe07ba-1d23-49ef-9265-1a9d135a7980","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Paris_SaintGermain_kezicsapat_Mathe_Dominik","timestamp":"2021. június. 25. 15:28","title":"A Paris Saint-Germain szerződtette Máthé Dominikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint a delta mutáció miatt még hónapokig fenn kell tartani az olyan óvintézkedéseket, mint a maszkviselés és a távolságtartás.","shortLead":"A szakemberek szerint a delta mutáció miatt még hónapokig fenn kell tartani az olyan óvintézkedéseket, mint...","id":"20210625_nemetorszag_delta_varians_india_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a02203-d48d-4087-ad5d-c0e484af4941","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_nemetorszag_delta_varians_india_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 17:49","title":"Gyorsul az Indiából indult delta variáns terjedése Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","shortLead":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","id":"20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bfd4f9-45fc-463e-8112-de1398525735","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 24. 17:19","title":"Az ENSZ-főtitkár is megszólalt a magyar melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]