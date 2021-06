Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone közölte: teljesítette vállalását, miszerint európai működésének energiaellátását mostantól 100 százalékban megújuló energiaforrásokból fedezi – beleértve a mobil, illetve vezetékes hálózatok, az adatközpontok, a kiskereskedelmi egységek, valamint az irodák energiaigényét.","shortLead":"A Vodafone közölte: teljesítette vállalását, miszerint európai működésének energiaellátását mostantól 100 százalékban...","id":"20210624_vodafone_halozat_megululo_energia_europa_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a107153-f242-4a71-b90b-24f2101bce21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_vodafone_halozat_megululo_energia_europa_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 24. 13:33","title":"Átállította magát a Vodafone, mostantól 100%-ban megújuló energiából működik mindene Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft csütörtök délután rántotta le a leplet az új operációs rendszeréről, amely sok új funkcióval és új felülettel kerül majd a gépekre.","shortLead":"A Microsoft csütörtök délután rántotta le a leplet az új operációs rendszeréről, amely sok új funkcióval és új...","id":"20210624_microsoft_windows_11_bemutat_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add5e4c-a3fb-40b0-b261-d6892b577237","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_bemutat_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 18:15","title":"Megérkezett a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata Európában.","shortLead":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata...","id":"20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1b673d-bc40-4269-8895-88e1544b8bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 18:33","title":"A mai hőhullámok semmik azokhoz képest, amik később jöhetnek, ha még tovább melegszik a bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos támogatás is segíti most ebben a családokat, a hitelkamatok pedig rendkívül kedvezőek, így a csillagállás jelenleg a lakáshitelt felvevőket segíti. Ennek ellenére van néhány buktató, amit érdemes elkerülni. Ezek közül gyűjtöttek össze néhányat a Bankmonitor szakértői.","shortLead":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos...","id":"20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d53320-e614-431a-b9e8-b81c34c064e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","timestamp":"2021. június. 26. 08:55","title":"Ezen a 8 ponton buknak el sokan, akik lakáshitelt vennének fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","shortLead":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","id":"20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6233bc4a-92f5-480f-bbf6-000757d5eb2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","timestamp":"2021. június. 25. 17:45","title":"Már négy halottja van a floridai házomlásnak, 159 lakó eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352950b-8478-453b-a322-1893232f94f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hónapokon át kutakodtunk, számoltunk, információt gyűjtöttünk, még repülőről is körbenéztünk, hogy kiderítsük, mi történik Hatvanpusztán, az Orbán-család hatalmas felcsúti birtokán.","shortLead":"Hónapokon át kutakodtunk, számoltunk, információt gyűjtöttünk, még repülőről is körbenéztünk, hogy kiderítsük, mi...","id":"20210624_Jon_Orbanek_Hatvanpusztajanak_multja_es_hihetetlen_atalakulasa_videon__az_elso_kepsorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f352950b-8478-453b-a322-1893232f94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a4102f-84e7-42b0-83f8-c6a8b1114f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Jon_Orbanek_Hatvanpusztajanak_multja_es_hihetetlen_atalakulasa_videon__az_elso_kepsorok","timestamp":"2021. június. 24. 13:30","title":"Jön: Orbánék Hatvanpusztájának múltja és hihetetlen átalakulása videón – az első képsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","shortLead":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","id":"20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a0a71f-0233-45d9-b6df-0dc567d9f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. június. 25. 10:04","title":"Hét órán keresztül osztályozta a nőket a legszebbtől a legcsúnyábbig, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]