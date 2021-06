Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását.","shortLead":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti...","id":"20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4a820-14fd-4cb8-bf4c-c65f056e7ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. június. 26. 10:21","title":"Ritka esetben szívgyulladást okozhat a Pfizer és a Moderna vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező iPhone-ok.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező...","id":"20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4df2a7-ddb0-4802-91dd-d7d1807bb9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2021. június. 25. 10:33","title":"Nagy meglepetésekkel készülhet az Apple 2022-re az iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány gazdaságpolitikájával; hamarosan elkészülhet az Orbán család hatvanpusztai majorsága. 