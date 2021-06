Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a holland település vezetése azt kéri azoktól a turistáktól, akik csak bulizni, drogozni vagy szexelni mennének a népszerű holland városba, hogy inkább kerüljék el Amszterdamot.","shortLead":"Sőt, a holland település vezetése azt kéri azoktól a turistáktól, akik csak bulizni, drogozni vagy szexelni mennének...","id":"20210626_Amszterdam_mar_nem_latja_szivesen_a_bulizo_turistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455747a-d895-4b63-894c-a8bf28148556","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Amszterdam_mar_nem_latja_szivesen_a_bulizo_turistakat","timestamp":"2021. június. 26. 15:50","title":"Amszterdam már nem látja szívesen a bulizó turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc egyúttal megüzente, hogy aki megzavarja a rendezvényeiket, azt lefotózzák, és azonnal feltöltik Facebookra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc egyúttal megüzente, hogy aki megzavarja a rendezvényeiket, azt lefotózzák, és azonnal feltöltik...","id":"20210625_dk_rendezveny_fotos_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bbfa20-b9a0-4a53-9351-09ecac339fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_dk_rendezveny_fotos_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2021. június. 25. 15:59","title":"Két rendezvényen is megütötték a DK videósát, a párt feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e14f2e-cbeb-462a-a966-f01cd43c99e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ember megérkezik, és rögtön tudja, hogy az olasz „Motorvölgyben” jár. ","shortLead":"Az ember megérkezik, és rögtön tudja, hogy az olasz „Motorvölgyben” jár. ","id":"20210625_lamborghini_huracan_repulo_bologna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e14f2e-cbeb-462a-a966-f01cd43c99e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063d7f0-dbd8-4ba0-bb6d-bda6547508f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_lamborghini_huracan_repulo_bologna","timestamp":"2021. június. 25. 10:46","title":"Egy 640 lóerős Lamborghini Huracan kísérgeti a repülőket Bolognában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","id":"20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da37fcf-034f-43ee-837f-ca5e8203054d","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","timestamp":"2021. június. 25. 11:05","title":"Házi őrizetbe került a Ryanair-gépről leszállított belarusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a81c87a-b990-4d52-8e0f-a843e3f626b0","keywords":null,"link":"/360/20210625_aknakereses_delszlav_haboru_valutaunio_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 26. 16:30","title":"A valutaunió remekül működik, a gazdasági és szociális unió késik – 1991. június 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvényen nem hivatalosan össze is lehet házasodni. Egy ideig piknikszerű volt a hangulat, de aztán megjöttek a Mi Hazánk-osok és a Magyar Gárdá-sok.","shortLead":"A rendezvényen nem hivatalosan össze is lehet házasodni. Egy ideig piknikszerű volt a hangulat, de aztán megjöttek a Mi...","id":"20210625_demonstracio_szeged_lmbtq_azonosnemuek_hazassaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aec64c5-a4c7-4009-8155-cfe01f4d8ba3","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_demonstracio_szeged_lmbtq_azonosnemuek_hazassaga","timestamp":"2021. június. 25. 19:05","title":"Az azonosneműek házasságért demonstrálnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul törlődnek az adatok, akár többévnyi mentés is.","shortLead":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul...","id":"20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60f3ac-a346-4193-b47d-ed080a2b2853","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","timestamp":"2021. június. 25. 12:03","title":"Most azonnal húzza ki a kábelt, ha ilyen tárolója van – törlődnek az adatok, és senki sem tudja, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"tudomany","description":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa, amikor a koronavírus elleni vakcinát a Semmelweis Egyetem rektora személyesen adta be neki. A rubindiplomás doktor 0-24 órában a páciensek rendelkezésére áll I. kerületi lakás- rendelőjében, telefonon, interneten is bárki számára elérhető. “Hogy van ehhez merszem?” – jegyzi meg arról, hogy hetekre, hónapokra előre tervez.","shortLead":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa...","id":"20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5586bd93-69c9-4011-8935-bf57a9b867da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","timestamp":"2021. június. 26. 17:00","title":"Körmendi István 98 éves háziorvos: Van, amire nincs receptem, de legalább hagyom, hogy kibeszélje magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]