[{"available":true,"c_guid":"fceadc84-14a1-4ab1-a80e-ceee53a5475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a Katrina hurrikán idején is jól járt a cég, amely direkt arra specializálódott, hogy kis kiszerelésű termékeket kínáljon, főleg utazóknak. A webshopból rendelt már nemzetközi űrállomásra készülő űrhajós is. ","shortLead":"Már a Katrina hurrikán idején is jól járt a cég, amely direkt arra specializálódott, hogy kis kiszerelésű termékeket...","id":"202125_ameret_alenyeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fceadc84-14a1-4ab1-a80e-ceee53a5475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df29b3f-d77b-4e8b-b0f9-73fb1ed9b07d","keywords":null,"link":"/360/202125_ameret_alenyeg","timestamp":"2021. június. 26. 08:30","title":"Sok kicsi sokra megy: apró piperecikkekkel hasít egy webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","shortLead":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","id":"20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f332424-c7a4-476e-a042-27bcac60f4ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","timestamp":"2021. június. 26. 18:50","title":"30 millióból csinált 3,6 milliárd dollárt a Panasonic a Tesla részvényeivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","shortLead":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","id":"20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349a14d-30ff-4ac4-9579-fe614b6abf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","timestamp":"2021. június. 26. 16:40","title":"Szijjártó nem tudja túltenni magát a szivárványos zászlóval pályára rohanó szurkolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","shortLead":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","id":"20210626_Eriksen_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae06b63d-d380-4956-8206-1e3351e78782","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Eriksen_latogatas","timestamp":"2021. június. 26. 17:36","title":"Meglátogatta a dán válogatottat Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e345f50-e5dc-4bea-93d4-07d33ebf5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe. Dánia kiütéssel verte a walesi válogatottat, kövesse velünk az olasz-osztrák mérkőzést is!","shortLead":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe. Dánia kiütéssel verte a walesi válogatottat, kövesse velünk...","id":"20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e345f50-e5dc-4bea-93d4-07d33ebf5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf47ea-fa73-44f3-83a9-97646903aa61","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 09:45","title":"Nagy nehezen győztek az olaszok, könnyedén a dánok - ez volt a szombati nap az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","shortLead":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","id":"20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e61b3f-be6c-46b4-8bc4-35cb1ef891c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. június. 26. 10:03","title":"Íme a kaptár, amely segíthet megmenteni a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország vezetése egyelőre nem adott rá választ, szeretnék-e meghosszabbítani.","shortLead":"Az ország vezetése egyelőre nem adott rá választ, szeretnék-e meghosszabbítani.","id":"20210625_iran_atom_egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb4ef0c-f113-40ee-ac15-8b34d995ed48","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_iran_atom_egyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 21:18","title":"Lejárt az iráni atomlétesítmények ellenőrzéséről szóló ideiglenes egyezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ada61a-d58b-410d-9879-b2a3f420a34c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak négynapos volt a fesztivál. ","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak négynapos volt a fesztivál. ","id":"20210626_Iden_ujra_egyhetes_lesz_a_KaposFest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ada61a-d58b-410d-9879-b2a3f420a34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960ec4c-4847-40c0-8da8-c8727fd38bda","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Iden_ujra_egyhetes_lesz_a_KaposFest","timestamp":"2021. június. 26. 16:14","title":"Idén újra egyhetes lesz a KaposFest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]