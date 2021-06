Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint itthon. ","shortLead":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint...","id":"20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85b07-41e5-4b7c-8948-45e446a5d58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","timestamp":"2021. június. 27. 17:47","title":"Menczer szerint Csiszár Jenő ötlete volt a Benedek Tibor emléktábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az UEFA cáfolta, hogy kitiltották volna a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából, elkaptak két férfit, akik a gyanú szerint megütöttek és leköptek két német lányt a szerdai budapesti meccsen, koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök. Ez a Radar, a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az UEFA cáfolta, hogy kitiltották volna a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából, elkaptak két férfit, akik a gyanú...","id":"20210628_Radar360_Meglepetes_az_Ebn_Orban_uzen_Brusszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e47d2-a3fb-4866-9777-6b21b29610b0","keywords":null,"link":"/360/20210628_Radar360_Meglepetes_az_Ebn_Orban_uzen_Brusszelnek","timestamp":"2021. június. 28. 08:00","title":"Radar360: Meglepetés az Eb-n, Orbán üzen Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már nyilvánosak, meg is mutatjuk őket. ","shortLead":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már...","id":"20210626_olasz_osztrak_kezdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37cf2-151b-4c5f-9f32-a9297b2e78c4","keywords":null,"link":"/sport/20210626_olasz_osztrak_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 19:42","title":"Mutatjuk az olasz-osztrák meccs kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a229f271-444a-4ea8-929d-92e93e4e0df6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistát vezető belga vagy a címvédő portugál együttes számára vasárnap este, a sevillai nyolcaddöntős összecsapásuk után biztosan befejeződik a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"A világranglistát vezető belga vagy a címvédő portugál együttes számára vasárnap este, a sevillai nyolcaddöntős...","id":"20210626_A_belga_edzo_szerint_nem_csak_Ronaldobol_all_a_portugal_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a229f271-444a-4ea8-929d-92e93e4e0df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a4ecb-f0fb-4993-91c9-94e572eef4bb","keywords":null,"link":"/sport/20210626_A_belga_edzo_szerint_nem_csak_Ronaldobol_all_a_portugal_valogatott","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"A belga edző szerint nem csak Ronaldóból áll a portugál válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e89c68-8eae-4923-8804-902363d87886","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű versenyautót egy 3 literes 4 hengeres motor mozgatja.","shortLead":"A szuperkönnyű versenyautót egy 3 literes 4 hengeres motor mozgatja.","id":"20210627_16_milliard_forintert_aruljak_ezt_a_66_eves_ferrarit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e89c68-8eae-4923-8804-902363d87886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545dfcb-c7d6-4de7-9464-d6db167b503e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_16_milliard_forintert_aruljak_ezt_a_66_eves_ferrarit","timestamp":"2021. június. 27. 06:41","title":"1,6 milliárd forintért árulják ezt a 66 éves Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c2e8ac-cb95-4c2d-b586-bf6f465a8a20","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még hétfőn Matolcsy György. Ha a számok mögé nézünk, azt látjuk, ez egy komoly megszorítást jelentene, de nem volna lehetetlen teljesíteni. Kérdés, hogy megérné-e.","shortLead":"Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még...","id":"20210627_matolcsy_beruhazas_sporolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c2e8ac-cb95-4c2d-b586-bf6f465a8a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b4649f-4899-4a18-a992-3a59bc94adde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_matolcsy_beruhazas_sporolas","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Matolcsy első hangzásra lehetetlent kért a kormánytól, de lehet benne ráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]