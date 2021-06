Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1b45badc-e7b2-4fef-9f32-52575cc2faf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak a kocsiban, mindenki nagyon élvezte. ","shortLead":"Négyen utaztak a kocsiban, mindenki nagyon élvezte. ","id":"20210627_240_kmoraval_hajtott_egy_autos_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b45badc-e7b2-4fef-9f32-52575cc2faf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae11a42c-6089-45a5-99d6-064ebbb47a47","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_240_kmoraval_hajtott_egy_autos_az_M1esen","timestamp":"2021. június. 27. 20:24","title":"240 km/órával hajtott egy autós az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évekkel katapultálta a jövőbe a magyar online kiskereskedelmet a járvány, a ruhák és az élelmiszerek terén is sikerült jelentős növekedést elérni. Az emberek vásárolnak még vezetés közben is – de a fizetésnél konzervatívok vagyunk.","shortLead":"Évekkel katapultálta a jövőbe a magyar online kiskereskedelmet a járvány, a ruhák és az élelmiszerek terén is sikerült...","id":"20210628_online_fizetes_magyar_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7822c22d-b3e6-4106-8074-670edbe80f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_online_fizetes_magyar_szokasok","timestamp":"2021. június. 28. 10:45","title":"A magyarok már a WC-ről is vásárolnak online, fizetni még mindig papírral szeretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","shortLead":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","id":"20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7f7ea-2989-44ed-bd73-c69cdfe7ba2b","keywords":null,"link":"/sport/20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:45","title":"Náci karlendítésért és rendőrök dobálása miatt is kerültek bajba magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító jogával, mint Göncz Árpád és Mádl Ferenc, de kevesebbszer, mint Sólyom László. ","shortLead":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító...","id":"20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b641e-c243-4cdd-acf0-bc1bb531d45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:15","title":"\"Ne írd alá, János!\": mennyit ér az államfő vétója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","shortLead":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","id":"20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef4053-5ff8-4324-8999-6577558b816c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Gaznak nézte a Fidelitas a Vadvirágos Budapest program egy gyepét, és lekaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és így a családosoknak járó adóvisszatérítés. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és...","id":"20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae245b7b-8693-4ed6-8ddd-05fe7cbcf149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","timestamp":"2021. június. 29. 16:11","title":"Orbán „váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntésekre” készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]