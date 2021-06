Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0","c_author":"BillKiller","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában. ","shortLead":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac...","id":"20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a30f9-bdb9-48dd-9367-d9645510ee54","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","timestamp":"2021. június. 28. 11:30","title":"Ahány ember, annyi mobilozási szokás – de tudatosnak nem nevezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","shortLead":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","id":"20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143ba3ba-62e0-4942-82b0-8cfdb71c95d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","timestamp":"2021. június. 28. 09:18","title":"Kilopták a szalkszentmártoni tűzoltóautóból az akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","id":"20210628_Dorosz_David","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546ed806-2fa5-41ea-be59-e9383197e690","keywords":null,"link":"/360/20210628_Dorosz_David","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Dorosz Dávid: A vadászati kiállítás nemcsak Semjén hobbija, hanem az Orbán-rendszer lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2384e63-2a8e-49e7-aafc-4430aabb0f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összekeveredett valami a Google rendszerében, és egy olyan ember fotóját tették egy ismert sorozatgyilkos adatlapjára, aki semmi rosszat nem csinált.","shortLead":"Összekeveredett valami a Google rendszerében, és egy olyan ember fotóját tették egy ismert sorozatgyilkos adatlapjára...","id":"20210628_google_mernok_sorozatgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2384e63-2a8e-49e7-aafc-4430aabb0f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa41a0b-61f7-4507-85bf-5aa7232ad5ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_google_mernok_sorozatgyilkos","timestamp":"2021. június. 28. 18:45","title":"A Google véletlenül sorozatgyilkost csinált egy ártatlan mérnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ungár Péter közérdekű adatigénylésére adott válaszból kiderült, még azt sem tudni, mennyivel fogunk tartozni Kínának.","shortLead":"Az Ungár Péter közérdekű adatigénylésére adott válaszból kiderült, még azt sem tudni, mennyivel fogunk tartozni Kínának.","id":"20210628_fudan_itm_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1d720-486f-4cd8-8c04-148d1652c589","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_fudan_itm_megallapodas","timestamp":"2021. június. 28. 19:41","title":"Az ITM szerint a Fudan stratégiai megállapodásának nem része a projekt finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","shortLead":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","id":"20210628_olaszorszag_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69973ef-6c68-45c9-9652-4b00d2220cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_olaszorszag_arcmaszk","timestamp":"2021. június. 28. 19:22","title":"Már Olaszországban is lehet maszk nélküli járni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]