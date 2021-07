Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos dátum: július 17-én hangzik fel utoljára, hogy „Új élet vár…”.\r

\r

","shortLead":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos...","id":"20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fcd36-01be-4616-ba44-b5a6ff683954","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","timestamp":"2021. június. 29. 10:12","title":"Megvan a történelmi dátum: ekkor ér véget a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek a földfelszíntől számított második rétege 400 méterrel vékonyabb, mint az 1980-as években.","shortLead":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek...","id":"20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e5ed0-9aa7-4c63-8c74-f97dc461f8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. július. 01. 08:03","title":"Zsugorodik a sztratoszféra, és ennek már kézzelfogható következményei is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","shortLead":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","id":"20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c38bba-8522-4fe1-8986-1c5af075cf29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 30. 07:33","title":"A kormány 10 évre titkosította a sztrádakoncesszió háttérszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","shortLead":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","id":"20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544ed89-21bf-4d0c-93c8-1975671d73ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","timestamp":"2021. június. 30. 21:27","title":"Kövér szerint a türk nyelv és a kulturális rokonság összekapcsolja az azeri és a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","shortLead":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","id":"20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ab0c5e-7bd9-4380-8add-ac4d52f7ce8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","timestamp":"2021. június. 29. 14:11","title":"Egy háziorvos és családja halt meg a budapesti szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa359e-51c5-4190-bbac-d481441550ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke a miniszterelnök mellett Szájer Józsefet, Borkai Zsoltot és Kaleta Gábort is \"felfestette\" a Lendvay utcában.","shortLead":"A Jobbik elnöke a miniszterelnök mellett Szájer Józsefet, Borkai Zsoltot és Kaleta Gábort is \"felfestette\" a Lendvay...","id":"20210630_Jakab_Peter_Fidesz_szekhaz_orias_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa359e-51c5-4190-bbac-d481441550ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175a8d82-00cb-40c7-84ba-c8d5b08736f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jakab_Peter_Fidesz_szekhaz_orias_plakat","timestamp":"2021. június. 30. 08:39","title":"Jakab Péter a Fidesz-székházra vetített Orbán-show-val reagált az ellenzéket ekéző óriásplakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hetente maximum 2 millió eurót költenek majd rá az államkasszából.\r

","shortLead":"Hetente maximum 2 millió eurót költenek majd rá az államkasszából.\r

","id":"20210701_koronavirus_jarvany_covid_lotto_szlovakia_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc0cbf0-7140-4368-ac1f-99fcf40b377d","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_koronavirus_jarvany_covid_lotto_szlovakia_vedooltas","timestamp":"2021. július. 01. 06:19","title":"Covid-lottó indul Szlovákiában, hogy nőjön az átoltottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]