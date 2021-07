Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7214a17-de6f-4cb4-9322-fba7b3381363","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióműsorában vázolta, milyen intézkedésekre készül a kormány az építőiparban tapasztalható áremelkedések kapcsán. Az intézkedések egy része egyelőre homályos, ami konkrét, annak legkorábban ősszel lehet hatása az árakra. ","shortLead":"Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióműsorában vázolta, milyen intézkedésekre készül a kormány az építőiparban...","id":"20210702_Megsargulnak_a_falevelek_mire_gyumolcsot_hozhat_Orban_epitoanyagarak_elleni_hadjarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7214a17-de6f-4cb4-9322-fba7b3381363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc9e172-7d7c-4f98-a58c-0ee4fc6c61f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Megsargulnak_a_falevelek_mire_gyumolcsot_hozhat_Orban_epitoanyagarak_elleni_hadjarata","timestamp":"2021. július. 02. 14:18","title":"Megsárgulnak a falevelek, mire gyümölcsöt hozhat Orbán építőanyagárak elleni hadjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","shortLead":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","id":"20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb00ab3-1a92-4bd1-99f6-046758777ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","timestamp":"2021. július. 01. 07:37","title":"Üzent a kínai elnök: Aki zsarnokoskodni próbál felettünk, 1,4 milliárd kínai alkotta, acélos Nagy Falba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók fedélzetére is beszerelnének.","shortLead":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók...","id":"20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06287974-d83e-4e73-9ddf-4946e2c418a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 10:33","title":"Egy nap alatt csak 0,000000000026 mp-et csúszik a NASA atomórája – forradalmasíthatja az űrutazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","shortLead":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","id":"20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48325df4-33f6-498b-ae92-b63730064563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","timestamp":"2021. július. 01. 16:21","title":"Egy órán át ingyen parkolhatnak Zuglóban a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","shortLead":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","id":"20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1502252-96e8-46fa-9d59-bc8e52b5f647","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","timestamp":"2021. július. 02. 16:25","title":"Bevásárol traffipaxokból a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. július. 02. 11:36","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","shortLead":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","id":"20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0056763-00c5-43d8-bafc-1452d0836125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 13:40","title":"100 ezernél is több antennát helyeznek ki, hogy felfedjék az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]