Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban. Megérkezett a következő témakör, a feltételes szabadságra bocsátás.","shortLead":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban...","id":"20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496bd317-e0e0-4bfa-97ba-4e2c9312774a","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány arról is kérdez, hogy szabadulhassanak-e kedvezménnyel az erőszakos bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544aebd6-694b-4207-ae1e-e628e32a4521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia méregzsákban a különleges hajtáslánc miatt mindössze ketten foglalhatnak helyet.","shortLead":"A francia méregzsákban a különleges hajtáslánc miatt mindössze ketten foglalhatnak helyet.","id":"20200222_uj_gazdara_var_ez_a_motorjat_a_hatso_ulesek_helyen_tudo_regi_renault_5os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544aebd6-694b-4207-ae1e-e628e32a4521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9185d0-a142-4741-88fd-4a18cedd1774","keywords":null,"link":"/cegauto/20200222_uj_gazdara_var_ez_a_motorjat_a_hatso_ulesek_helyen_tudo_regi_renault_5os","timestamp":"2020. február. 22. 06:41","title":"Új gazdára vár ez a motorját a hátsó ülések helyén tudó régi Renault 5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai ország filmipara százéves, de csak három évtizede szűnt meg a cenzúra, és még néhány éve is volt feketelista, amelyen az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsun Ho is szerepelt.","shortLead":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai...","id":"202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9dd034-e419-4d16-a4b4-e0d41063cd1a","keywords":null,"link":"/360/202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Az Élősködők, mint a dél-koreai társadalom tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f50cd-6388-4b29-a00e-f95f418fccdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat konzultációt indít egy bíróság által megítélt kártérítésről.","shortLead":"A kormányzat konzultációt indít egy bíróság által megítélt kártérítésről.","id":"20200222_Nemzeti_konzultacios_kerdes_lesz_a_gyongyospatai_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886f50cd-6388-4b29-a00e-f95f418fccdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b09700-8dfd-40e5-a4e5-b999533cfe7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Nemzeti_konzultacios_kerdes_lesz_a_gyongyospatai_karterites","timestamp":"2020. február. 22. 10:31","title":"Így lesz nemzeti konzultációs kérdés a roma kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt nyilatkozta egy lapnak, hogy különböző intézkedésekkel tovább növelik a likviditást a gazdaság élénkítése érdekében.","shortLead":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt...","id":"20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f5d10-1863-4cf4-908c-470147b555c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","timestamp":"2020. február. 23. 11:07","title":"Koronavírus: az IMF egyre jobban aggódik, Kína már készül a válaszlépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen heves zivatarok lehetnek. ","shortLead":"Több helyen heves zivatarok lehetnek. ","id":"20200221_riasztas_eros_szel_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319cf011-4923-43bc-a580-2de550f3abed","keywords":null,"link":"/elet/20200221_riasztas_eros_szel_idojaras","timestamp":"2020. február. 21. 12:01","title":"Narancs riasztás jött a szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen. Kiderült, egy igen különleges fajta csapódott a Földnek.","shortLead":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen...","id":"20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793bcee-909e-4ae7-9ac6-39c15fcf073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","timestamp":"2020. február. 21. 13:03","title":"Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nem csak a köszönőbeszédében volt szenvedélyes. ","shortLead":"A színész nem csak a köszönőbeszédében volt szenvedélyes. ","id":"20200221_Joaquin_Phoenix_kicipelt_egy_borjut_a_vagohidrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbe20b-24b1-41f5-baa7-539bf56ba712","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Joaquin_Phoenix_kicipelt_egy_borjut_a_vagohidrol","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Joaquin Phoenix kicipelt egy borjút a vágóhídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]