[{"available":true,"c_guid":"6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám kérdés, lesz-e belőle bármi. Bábiné Szottfried Gabriella volt fideszes országgyűlési képviselő mindenesetre jól jár: az előkészítés nyolc éve ad számára munkát és jövedelmet.

","shortLead":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám...","id":"202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682b810e-f17f-4ac5-889f-c2cc19ebdeaf","keywords":null,"link":"/360/202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","timestamp":"2021. július. 03. 08:15","title":"Nyoma sincs a védőnői hálózat reformjának, miközben egy fideszes évek óta keres rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg az édesanyjuk szeretete, ereje és jelleme előtt akart tisztelegni a walesi hercegnő hatvanadik születésnapján leleplezett szoborral. Csakhogy a szobor nem egyedül ábrázolja Dianát.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg az édesanyjuk szeretete, ereje és jelleme előtt akart tisztelegni a walesi hercegnő hatvanadik...","id":"20210702_De_miert_van_harom_gyerek_Diana_hercegno_szobra_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68148918-8db0-4ec0-99a7-a56f203c7fb3","keywords":null,"link":"/elet/20210702_De_miert_van_harom_gyerek_Diana_hercegno_szobra_korul","timestamp":"2021. július. 02. 09:01","title":"De miért van három gyerek Diana hercegnő szobra körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most zajlik Barcalonában. Az is szokás szerint történt, hogy az MWC-n tartott Global Mobile Awards díjkiosztón megnevezték a legjobb termékeket: az okostelefonok kategóriájában a Samsung kapott elismerést.

","shortLead":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most...","id":"20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9721c11f-3de9-4abc-adbd-192f708074b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","timestamp":"2021. július. 02. 09:03","title":"Kihirdették, melyik most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","id":"20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6cdd6e-1060-4fc6-b12b-30115644f626","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","timestamp":"2021. július. 02. 07:21","title":"Magyarországon a megújult Seat Ibiza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre kezdődő forgatásra már a frissen felvett SZFE-s hallgatói is elmehetnek. ","shortLead":"A jövőre kezdődő forgatásra már a frissen felvett SZFE-s hallgatói is elmehetnek. ","id":"20210702_Semmelweis_film_Koltai_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bd6800-eece-4628-ab1b-6d04342de7d4","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Semmelweis_film_Koltai_Lajos","timestamp":"2021. július. 02. 10:15","title":"Semmelweis Ignácról készíti új filmjét Koltai Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","shortLead":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","id":"20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a093f-d701-4d08-85e5-75a42eeb9476","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","timestamp":"2021. július. 01. 16:04","title":"Horvátországban új határátlépési feltételek léptek érvénybe július 1-jétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","shortLead":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","id":"20210702_tek_vi_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37e8a-4cef-4568-8248-6ed2fed8653a","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tek_vi_kerulet","timestamp":"2021. július. 02. 07:22","title":"Tíz lövést adott le a TEK-esekre egy férfi a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]