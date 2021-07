Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lassan halad a sor.","shortLead":"Lassan halad a sor.","id":"20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089f3a1-8383-4ad8-a1d5-253c3f37f73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","timestamp":"2021. július. 04. 13:05","title":"Röszkénél kelne át? Több órás várakozásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","shortLead":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","id":"20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae29941b-683d-4cea-a43c-459bca33f280","keywords":null,"link":"/sport/20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","timestamp":"2021. július. 04. 13:28","title":"Fogadkoznak az angolok: Nem állunk meg az elődöntőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország nagy részén legfeljebb gomolyfelhők képződnek a következő napokban, de északkeleten sűrűbb lesz a felhőzet, itt zápor, zivatar, sőt komolyabb eső is jöhet.","shortLead":"Magyarország nagy részén legfeljebb gomolyfelhők képződnek a következő napokban, de északkeleten sűrűbb lesz...","id":"20210703_idojaraselorejelzes_orszagos_meteorologiai_szolgalat_felho_eso_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63f1cc-0e40-4fcf-9ab4-c2acf726df53","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_idojaraselorejelzes_orszagos_meteorologiai_szolgalat_felho_eso_napsutes","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Napos marad a hétvége, kivéve északkeleten és délnyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","shortLead":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","id":"20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a8d878-2dc8-4a73-b3a9-f1a3beb098a8","keywords":null,"link":"/sport/20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","timestamp":"2021. július. 03. 11:49","title":"A PSG vinné Messit, ráígértek a Barcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae6baa0-5028-4188-8546-d9ff687dfcd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A japán Aomori tartományban nemesített Juno Heart fajta szemeinek több mint 3 centiméteres az átmérője. Darabonként 80 ezer forintnak megfelelő összeget is adtak az idei első termésért.","shortLead":"A japán Aomori tartományban nemesített Juno Heart fajta szemeinek több mint 3 centiméteres az átmérője. Darabonként 80...","id":"20210703_draga_japan_cseresznye_aomori_hacsinohe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae6baa0-5028-4188-8546-d9ff687dfcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671c77f9-9595-4698-bb68-2e0acea1298c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_draga_japan_cseresznye_aomori_hacsinohe","timestamp":"2021. július. 03. 09:35","title":"Ennyit aligha fizetne ki 15 szem primőr cseresznyéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú európai partnerként emlegeti Magyarországot. De mit akarunk mi Üzbegisztántól?","shortLead":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú...","id":"20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e580e-7acc-4ff7-91c1-273b1dcbbe2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","timestamp":"2021. július. 04. 14:00","title":"Üzbegisztán minden befektetőt szívesen lát, aki nem törődik az emberi jogokkal, így Magyarországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten a vendéglátásnak szól, és olyan is, ami az agráriumot támogatná.","shortLead":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten...","id":"20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7111ca-ec1c-4777-b104-62c47115146a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","timestamp":"2021. július. 02. 18:15","title":"Ezzel az öt új Széchenyi-hitellel pörgetné fel a gazdaságot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]