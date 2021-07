Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","shortLead":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","id":"20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c4743-a1e7-4af3-b64f-f6d710556321","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","timestamp":"2021. július. 04. 15:31","title":"Feljelentést tett egy nő, amiért az utcán rácsaptak a fenekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d908248-c7b7-4ac8-a3c4-19d1726405f4","c_author":"Király Júlia","category":"360","description":"Ahogy terjeszkedik az oligarchia, úgy zsugorodik a vállalkozói világ – egyebek mellett ezzel jellemzi a „patronális autokráciák” világát Magyar Bálint és Madlovics Bálint, a CEU Democracy Institute két munkatársa. ","shortLead":"Ahogy terjeszkedik az oligarchia, úgy zsugorodik a vállalkozói világ – egyebek mellett ezzel jellemzi a „patronális...","id":"202126__maffiaallam__birodalmi_gazdasag__a_tobbdimenzios_elemzes__baljos_arnyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d908248-c7b7-4ac8-a3c4-19d1726405f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad007781-5a79-43b6-bf0b-9c8a7253b793","keywords":null,"link":"/360/202126__maffiaallam__birodalmi_gazdasag__a_tobbdimenzios_elemzes__baljos_arnyak","timestamp":"2021. július. 05. 11:00","title":"Már nem csak a „radar feletti” vállalkozásokat nyeli el a maffiaállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics Márton. Korábbi sikere helyszínén, Wimbledonban olyat vitt véghez, ami hosszú évtizedek óta nem sikerült magyar teniszezőnek.","shortLead":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics...","id":"20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e66c3-0d95-44c5-9b91-2c898ab0af56","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","timestamp":"2021. július. 05. 21:00","title":"Legyőzte mumusát Fucsovics Márton, ami innen jön, már jutalomjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","shortLead":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","id":"20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a493d-5514-417c-bf3f-593d56326b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","timestamp":"2021. július. 05. 09:54","title":"Lehet, hogy légkondit sem lehet beszerelni a frankfurti villamosokba, amiket Budapest venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6","c_author":"","category":"elet","description":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","shortLead":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","id":"20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283a479-81dc-4290-9b79-81c0a2b71de8","keywords":null,"link":"/elet/20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","timestamp":"2021. július. 05. 12:39","title":"A szegedi belvárosban rohangáló emut tartóztatott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623fefa1-3610-4575-9681-35a4c563fc5f","c_author":"James K. Galbraith","category":"360","description":"Míg Amerika és Európa morzsákat ajánl fel, és milliárdosok meg gyógyszeripari lobbik érdekeit védelmezi, a kínaiaknak és az oroszoknak más terveik vannak – és meg is tudják valósítani őket. Vélemény.","shortLead":"Míg Amerika és Európa morzsákat ajánl fel, és milliárdosok meg gyógyszeripari lobbik érdekeit védelmezi, a kínaiaknak...","id":"202126_a_cserbenhagyottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623fefa1-3610-4575-9681-35a4c563fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c26941a-a61a-49ec-9584-924d9586ba2a","keywords":null,"link":"/360/202126_a_cserbenhagyottak","timestamp":"2021. július. 05. 17:00","title":"James K. Galbraith: A járvány után a világ népeinek új fogalmai lesznek arról, kiben érdemes bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Ha valóban medvét szeretnénk látni ezer év múlva is, ugyanúgy kell a helyi közösségekre figyelni, mint az állatokra. Olyan megoldás, amelyik bármelyik oldalt ignorálja, csak a problémát fogja súlyosbítani.","shortLead":"Ha valóban medvét szeretnénk látni ezer év múlva is, ugyanúgy kell a helyi közösségekre figyelni, mint az állatokra...","id":"20210706_Szeretettel_Erdelybol_Medvehelyzet__bonyolult_problema_egyszeru_megoldasok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7474aa20-21e6-4122-a1ee-2ac764532594","keywords":null,"link":"/360/20210706_Szeretettel_Erdelybol_Medvehelyzet__bonyolult_problema_egyszeru_megoldasok_nelkul","timestamp":"2021. július. 06. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Medvehelyzet – bonyolult probléma, egyszerű megoldások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]