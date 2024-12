Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump 2019 után ismét bejelentkezett Grönlandért. Öt éve még meg akarta venni a világ negyedik legnagyobb területű közigazgatási egységének számító szigetet, ezúttal egyelőre csak annyit közölt, hogy „a Grönland feletti tulajdonjog és ellenőrzés abszolút szükségszerűség” az Egyesült Államok számára. A Panama-csatornára is igényt tartó Trump szavai ezúttal is hűvös fogadatásra találtak a grönlandi miniszterelnöknél, ugyanakkor a hatszáz éve Dániához tartozó, autonóm sziget amerikai megszerzése már a XIX. században is felmerült. ","shortLead":"Donald Trump 2019 után ismét bejelentkezett Grönlandért. Öt éve még meg akarta venni a világ negyedik legnagyobb...","id":"20241223_gronland-trump-vasarlas-tortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b.jpg","index":0,"item":"d390055b-1ba3-49a0-bc4d-cec9ae9dba4f","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_gronland-trump-vasarlas-tortenelem-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 19:09","title":"Régi amerikai álmot álmodik újra Trump, amikor rá akarja tenni a kezét Grönlandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi Asztriktól, a pannonhalmi bencések emeritus főapátjától.","shortLead":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi...","id":"20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464.jpg","index":0,"item":"ff415b8e-e306-42be-b8bf-d65746675f02","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","timestamp":"2024. december. 25. 10:45","title":"A kritikámat nem e világ elvárásaihoz igazítom, hanem belső eszményeinkhez – Várszegi Asztrik hitről, egyházról, Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","shortLead":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","id":"20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"a6b22ac5-b017-4be2-9dd9-3b396646cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","timestamp":"2024. december. 25. 10:42","title":"Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, sokkal több eset volt, mint tavaly szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03.jpg","index":0,"item":"1e0d9241-4d5c-4682-b689-0bb021e39010","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","timestamp":"2024. december. 24. 07:21","title":"38 millió forintért árulnak egy 10 kilométeres régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje célját – írja a lap gazdasági rovatától Ingo Malcher, aki szégyentelennek, gátlástalannak és kíméletlennek nevezi a magyar politikust.","shortLead":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje...","id":"20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"0574752d-229b-41fd-80d0-d05d50756ea4","keywords":null,"link":"/360/20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2024. december. 24. 09:00","title":"Die Zeit: El kell szigetelni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4bda8-94d4-4c84-b798-379bb3157374","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az állat “minden közlekedési tilalomra fittyet hányva” haladt át az úttesten a Lóvásár utcában. ","shortLead":"Az állat “minden közlekedési tilalomra fittyet hányva” haladt át az úttesten a Lóvásár utcában. ","id":"20241223_Igy-jarnak-a-szokevenyek-Budapesten-tengerimalacot-mentettek-a-BRFK-rendorei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80b4bda8-94d4-4c84-b798-379bb3157374.jpg","index":0,"item":"6c3a3822-15f5-48bd-8217-f96d4b06b287","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Igy-jarnak-a-szokevenyek-Budapesten-tengerimalacot-mentettek-a-BRFK-rendorei","timestamp":"2024. december. 23. 20:16","title":"\"Így járnak a szökevények Budapesten\": tengerimalacot mentettek a BRFK rendőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bérletek árát idén sem emelik.","shortLead":"A bérletek árát idén sem emelik.","id":"20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0.jpg","index":0,"item":"8331dd1b-88c7-4acc-8fcd-599b58a7b99a","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","timestamp":"2024. december. 25. 15:41","title":"Mátraszentistvánon indul a magyarországi síszezon, csütörtökön reggel már lehet sorakozni a síliftnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cb9722-101b-4b9b-94b3-24fe45dca23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Nintendo magasan vezeti a konzoleladási toplistát, a Switchből másfélszer annyi fogyott, mint a PlayStation 5-ökből és az Xbox Series X/S készülékekből összesen. Biztos, hogy karácsonyra is sok fa alá jutott a gépből. Milyen játékokat érdemes kipróbálnia annak, aki most jutott a masinához? Mutatunk néhány új és régebbi darabot – közös bennük, hogy megérik az árukat, egyenként is sok-sok órás játékélményt adnak.","shortLead":"A Nintendo magasan vezeti a konzoleladási toplistát, a Switchből másfélszer annyi fogyott, mint a PlayStation 5-ökből...","id":"20241224_legjobb-nintendo-switch-jatekok-mivel-jatsszak-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2cb9722-101b-4b9b-94b3-24fe45dca23b.jpg","index":0,"item":"5de78aea-e07d-4a6a-8c78-619b50de06a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_legjobb-nintendo-switch-jatekok-mivel-jatsszak-ajanlo","timestamp":"2024. december. 24. 19:03","title":"Ha Nintendo került a fa alá: hozunk 3+227 játékot, amiket érdemes beszerezni a Switchre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]