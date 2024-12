Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e.jpg","index":0,"item":"e5687d9e-c614-4355-b3e9-9fad519ab852","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","timestamp":"2024. december. 27. 08:00","title":"Polyák Gábor: Az újságírás védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","id":"20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"4a28b909-d4fc-4e8e-99f9-11f08cfb7801","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2024. december. 26. 21:50","title":"Az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik a tanker, amely megrongálta a Balti-tengerben futó villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","shortLead":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","id":"20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"de22e710-8d5f-40c9-9db4-b9781827c515","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","timestamp":"2024. december. 26. 11:33","title":"Lázár János mutogatós játékot játszott a feleségével karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","shortLead":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","id":"20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48.jpg","index":0,"item":"fdcf11ad-70ba-4186-b0d2-275b73dae854","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","timestamp":"2024. december. 25. 19:59","title":"Az izraeli csapatok további szíriai területekre nyomultak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban a működéshez sokkal jobb az energiahatékonysága. Emellett a helyigénye is jóval szerényebb, így nem igazán érdekli a Moore-törvény.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban...","id":"20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84.jpg","index":0,"item":"a2733841-46b3-4c18-a851-aa41cde1d2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","timestamp":"2024. december. 27. 16:03","title":"Itt vannak a tranzisztorok, amelyek fittyet hánynak a Moore-törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai kutatók innovációját. Egy különleges anyagú függönyről van szó, amely kioltja a zajt a helyiségben.","shortLead":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai...","id":"20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de.jpg","index":0,"item":"45361452-1f71-48b5-8b19-131ffe2189b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","timestamp":"2024. december. 26. 20:03","title":"Füldugó helyett: hajszálvékony függöny, amely kiszűri a zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]