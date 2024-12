Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16e0fceb-bc16-4b34-8c1d-827004bf5ef0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A mentést a hóvihar és a lavinaveszély hátráltatta.","shortLead":"A mentést a hóvihar és a lavinaveszély hátráltatta.","id":"20241227_olaszorszag-hegymaszok-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16e0fceb-bc16-4b34-8c1d-827004bf5ef0.jpg","index":0,"item":"6babe018-043f-4a62-862a-18327ab60ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_olaszorszag-hegymaszok-meghaltak","timestamp":"2024. december. 27. 14:32","title":"Holtan találták a karácsony előtt eltűnt hegymászókat Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. 