[{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az automata vészleállásnak köszönhetően az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Az automata vészleállásnak köszönhetően az utasok nem voltak veszélyben.","id":"20241227_franciaorszag-ongyilkos-mozdonyvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b.jpg","index":0,"item":"21155d94-6a81-4af3-ade0-953614e82ada","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_franciaorszag-ongyilkos-mozdonyvezeto","timestamp":"2024. december. 27. 11:03","title":"A száguldó vonatból kiugorva lett öngyilkos egy mozdonyvezető Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a256104f-edd5-4196-a97e-d12974d1bf1c","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú a környezetpszichológia: feltárja, hogyan hat ránk a bolygónk állapota, és segít megérteni, miként alakíthatjuk fenntarthatóbbá mindennapi életünket. A jövőnkért folytatott harc a fejünkben kezdődik – modja Dúll Andrea környezetpszichológus.","shortLead":"A klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú a környezetpszichológia: feltárja, hogyan hat ránk a bolygónk állapota, és...","id":"20241226_dull-andrea-kornyezetpszichologus-klimaszorongas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a256104f-edd5-4196-a97e-d12974d1bf1c.jpg","index":0,"item":"43ae04eb-a1b3-4290-b085-1b208017d541","keywords":null,"link":"/360/20241226_dull-andrea-kornyezetpszichologus-klimaszorongas-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 26. 11:00","title":"Dúll Andrea környezetpszichológus: Jó lenne, ha nem volna szégyen a klímaszorongásról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99e64a3-b390-4a5d-81d2-48806d85ff54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikroműanyagok olyannyira a mindennapjainik részévé váltak, hogy immár az állatok és az emberek szervezetében is megtalálhatók. Él azonban egy egészen furcsa, szinte mindennek ellenálló állat, amelyik – úgy tűnik – még a mikroműanyagokat is elkerüli.","shortLead":"A mikroműanyagok olyannyira a mindennapjainik részévé váltak, hogy immár az állatok és az emberek szervezetében is...","id":"20241225_mikromuanyagoknak-ellenallo-medveallatkak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c99e64a3-b390-4a5d-81d2-48806d85ff54.jpg","index":0,"item":"2504bf0e-1bab-45ac-bfc5-92d090730d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_mikromuanyagoknak-ellenallo-medveallatkak","timestamp":"2024. december. 25. 20:03","title":"Ezen az állaton semmi nem fog: mindenféle lényben ott vannak a mikroműanyagok, kivéve egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel lehet értékesíteni megannyi készüléket.","shortLead":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel...","id":"20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee.jpg","index":0,"item":"4aac3f16-9249-492a-b584-3258b46e5855","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 18:03","title":"Már szombaton életbe lép az EU-ban a változás, ami minden egyes mobilt, fülhallgatót és billentyűzetet érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet tiszteletlen a hatóságokkal.","shortLead":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet...","id":"20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a.jpg","index":0,"item":"f7cb90d0-d3c6-4886-93ac-bd440b0a5169","keywords":null,"link":"/sport/20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","timestamp":"2024. december. 26. 13:42","title":"Rendőrrel szólalkozott össze a Fradi középpályása Jeruzsálemben, az izraeli nemzetbiztonsági miniszter is reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","shortLead":"Az orosz elnök elmondása szerint Robert Fico maga ajánlotta fel a lehetőséget.","id":"20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"37811ada-ae8f-4f45-ad94-94299fd3c0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_vlagyimir-putyin-robert-fico-oroszorszag-ukrajna-szlovakia-haboru-beketargyalas","timestamp":"2024. december. 26. 21:04","title":"Putyin: Szlovákia hajlandó az orosz-ukrán tárgyalások házigazdája lenni, és mi ezt nem ellenezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","shortLead":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","id":"20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"b7ce6a54-83d0-4ddb-be25-b9b40b65219c","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","timestamp":"2024. december. 25. 19:14","title":"Az orosz tankerek balesete után vészhelyzetet hirdettek ki a Krasznodari területen az olajszennyezés miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]