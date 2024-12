Az idei év is tele volt technológiai innovációval, érdekes kütyükkel, amelyek közül nehéz top 10-es listát állítani. Az objektivitás szinte kizárt, hiszen ahány ember, annyiféle érdeklődés, de annyit azért fogadjunk el, hogy érdemes azok véleményére adni, akik naponta foglalkoznak ilyen eszközökkel, A Dezeen magazin is ilyen, és össze is állították saját tízes toplistájukat az év kütyüiből – nézzük ezeket.

Terra. Végre nem kell magunkkal vinni az okostelefonunkat is a sétára, legalábbis, ha a kezünkben van a Modem Works és a Panter & Tourron tervezőstudiók által létrehozott mesterséges intelligencia alapú kütyüje. A zsebméretű iránytű értelmezi a sétáló szándékait, rendelkezésre álló idejét és célja pontos helyét, és GPS-koordináták személyre szabott nyomvonalává alakítja. A felhasználók nem tudják, hogy milyen úton viszi őket a Terra, de abban biztosak lehetnek, hogy elérik a céljukat, illetve visszatalálnak a kiindulóponthoz.

Modem Works

A készülék minimalista kezelőfelülettel és gyengéd tapintással büszkélkedhet, gondoskodik arról, hogy semmi se terelje el a felhasználó figyelmét, és megélhesse a pillanatot. Külön érdekessége, hogy a „csináld magad” gondolkodásmóddal készült. Bárki letöltheti a nyílt forráskódú szoftvert, összeállíthatja (3D nyomtatással) a szükséges hardverelemeket, és elkészítheti saját Terra-verzióját a GitHub adattár segítségével.

Apple Vision Pro. Túl sokat nem kell hozzáfűzni a termékhez, amellyel végre az Apple is belevetette magát a kibővített valóságba – nálunk is sokat olvashattak róla. Az Apple által „térbeli számítógépnek” nevezett Vision Pro operációs rendszere és háromdimenziós felülete kifejezetten a headsethez készült. Lehetővé teszi a felhasználók számára a navigálást a szem, a fej és a kéz mozgásának kombinációjával. Elnyerte a kreatív ipar „Oscar-díjának”, nevezett rangos elismerést, a D&AD Awardsot is, annak ellenére, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy kissé kényelmetlen a viselése.

Apple

EP-1320. A világ első középkori elektronikus hangszereként írja le a gyártója, a svéd Teenage Engineering azt a gépet, amellyel bárki létrehozhat olyan zenét, mint amilyeneket a középkorban hallgattak. A készülék dedikált gombjaival vagy külső MIDI-billentyűzettel játszhatók a dallamok, és az élőben felvett hangszerek között olyanok szerepelnek, mint a duda, a fuvola és a trombita, valamint a vonós hangszerek, például a citole, a hárfa és a hurdy-gurdy. A különféle dobok és ütőhangszerek által szolgáltatott ütemek hangeffektusokkal is rétegezhetők, beleértve a lánczörgőket, az összecsapó kardokat, a lópatákat, sőt boszorkány- és sárkányhang is rendelkezésre áll.

Teenage Engineering

ThinkBook átlátszó kijelzős laptop. A barcelonai MWC 2024 kiállításon mutatta be a kínai Lenovo különleges laptopját. Az iparág első átlátszó laptopjaként számon tartott ThinkBook-koncepció egy hátrafelé néző kamerát tartalmaz, így az eszköz – hogy funkcionalitása is legyen – képes felismerni a mögötte elhelyezett tárgyakat, és kölcsönhatásba lépni velük az MI és a kiterjesztett valóság segítségével. „Az átlátszó képernyő új utakat nyit meg a közös munkában és a hatékonyságban azáltal, hogy lehetővé teszi a fizikai tárgyakkal való interakciót és a digitális információk átfedését” – mondta innovációjáról a Lenovo. A megjelenítő egyébként egy 17,3 hüvelyos MicroLED kijelző, aminek még kerete sincsen, és kikapcsolva olyan, mintha egy üveglap lenne a helyén.

Lenovo

Pyri, futótűz-érzékelő. Ez az eszköz, amelyet egyébként a természet ihletett, négy diák munkája. Egy szerves anyagokból készült érzékelőről van szó. A tűz jelenléte cseppfolyósítja a Pyri viaszhéját, sós vizes oldatot szabadítva fel, amelynek elektrolitjai aktiválják a benne lévő elektronikát. Ez rádiófrekvenciás jelet küld, amely figyelmezteti a helyi közösségeket a veszélyre. A hagyományos módszerekkel ellentétben, amelyek nagymértékben támaszkodnak érzékelőkre, kamerákra és műholdakra (amelyeket gyakran korlátoznak a lefedettség, a pontosság és a magas költségek), a Pyri hatékony, megfizethető megoldást kínál kiterjedt telepítésre, akár távoli helyeken is. Olcsó, könnyen telepíthető, karbantartást nem igényel. Akár helikopterről is leejthető, hogy hatalmas hektárnyi területet lefedjen.

Dezeen

AX Visio távcső. A 2024-es Las Vegas-i CES-en bemutatott távcső mesterséges intelligenciát használ a megfigyelt madár- és állatfajok azonosítására – mintegy 9000 madárfaj és vadon élő állatok azonosítására képes valós időben. A felhasználók a digitális fényképezőgép-szerű tárcsát madár- vagy emlősazonosítási módba fordítják, hogy engedélyezzék a funkciót. Az AX Visio tartalmaz egy kamerát is, amellyel fényképeket és videókat lehet készíteni, valamint egy „share discoveries” módot, amely lehetővé teszi, hogy megjelöljék egy érdekes tárgy helyét, mielőtt átadnák a távcsövet egy másik személynek. Külön érdekesség, hogy a távcső kibővített valóság kijelzővel is rendelkezik, így a felhasználók láthatják a fajokra vonatkozó információkat az előttük lévő képen.

Swarovski Optik

Huawei Mate XT Ultimate Design. 10,2 hüvelykes táblagéppé alakítható a Huawei háromszorosan hajtható telefonja, ami világelső a maga nemében. A készülék fő újítása a rugalmas OLED érintőképernyő, amelyik két irányban csuklósan csukható össze. A készülék automatikusan vált az egy-, két- és háromképernyős módok között, ahogy a képernyőt nyitják, a kétképernyős mód nagyjából négyzetes arányokat kínál, a teljesen kibontott készülék pedig tabletként működik. Ez utóbbi „üzemmódban” az eszköz moziszintű látványt kínál, 16:11-es képarány mellett. A háromszoros hajtogatáshoz a Huawei kifejlesztett egy csuklópántrendszert, amely két párhuzamosan működő sín segítségével lehetővé teszi a befelé és kifelé történő hajtást. Az integrált összekötő rúd és a csúszósín szerkezet segít csökkenteni a csuklópánt teljes vastagságát, és összességében a telefonét is, amely összehajtva 12,8 milliméter, a legvékonyabb pontján pedig teljesen kihajtva mindössze 3,6 milliméter.

Huawei

MO/GO nadrág. Mozgási nehézséggel küzdők számára készült ez a túranadrág, a világ első „motoros nadrágja”. A térdnél akkumulátorral működő motorok vannak, amelyek támogatják a lábizmokat emelkedéskor és a térdízületet ereszkedés közben. Testreszabott szénszálas tartószerkezet osztja szét a motorból származó erőt a lábszáron. A nadrág hátulján található zsebben található az akkumulátor, amely több mint három órányi maximális segítséget nyújt hegymenetben – akár 40 százalékkal megnöveli a lábak erejét –, és automatikusan feltöltődik lefelé menet.

Dezeen

LG nyújtható kijelző. Még szeptemberben, a szöuli divathéten mutatta meg az LG, hogy mit is gondol a nyújtható kijelzők jövőjéről. Az alap a mikro-LED technológia, amelyik lehetővé teszi szabadon nyújtható, összehajtható és csavarható megjelenítők készítését. A divathéten egyébként olyan ruhákat mutattak be, amelyekbe ilyen nyújtható kijelzőket építettek. Akkor még nem voltak világosak a technológiai részletek, azonban azóta az LG már bemutatott egy olyan 12”-es (30,48 centis) prototípust, amely – elsőként a világon – akár 18”-re (45,72 centire) nyújtható, azaz akár 50 százalékkal is megnövelhető a felülete. Emellett úgy csavarták és hajtogatták, hogy több textúrát jelenítsen meg, miközben nagy, 100 ppi felbontást és teljes vörös, zöld és kék (RGB) színskálát kínál.

Valósággá vált sci-fi: nézze csak az LG fantasztikus kijelzőjét Az LG a napokban bemutatott egy új, valamivel több mint 30 centis nyújtható kijelző-prototípust, amely akár 45 centisre is kihúzható. De akkor sem lesz semmi baja, ha csavarják vagy hajtogatják. Új lehetőségeket ígér a nyújtható megjelenítők felhasználására.

Clicks Creator billentyűzet. Ha valaha is nosztalgiával gondolt vissza a fizikai billentyűzetes BlackBerry telefonokra, és bosszankodott az iPhone virtuális billentyűzete miatt, akkor mindenképpen érdemes egy pillantást vetnie erre a kiegészítőre. Olyan tapinthatóan megemelt gombokat tartalmaz ugyanis, amelyek utánozzák a telefon virtuális billentyűzetét, miközben még néhány extra billentyűt adnak hozzá.

Dezeen

Az iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max készülékekhez elérhető tartozék célja, hogy még tapinthatóbb élményt nyújtson, és a fizikai billentyűkattintás visszajelzése miatt nagyobb pontossággal lehessen gépelni útközben. Miután átveszi a virtuális billentyűzet szerepét, még további hely marad az alkalmazásoknak és egyéb tartalmaknak.

*

Közben az amerikai TIME magazin is kiadta az év legjobb találmányait összegző 200-as toplistáját. A megannyi kategóriába szedett összeállítás érdekes tudományos és technológiai fejlesztései között ide kattintva böngészhet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.