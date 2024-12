Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","shortLead":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-arfolyam-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"bcae1fe7-5b58-4ce9-8f63-d8086cf4971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-arfolyam-erosodes","timestamp":"2024. december. 26. 09:24","title":"Erősödött a forint karácsony másnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi veszteségei. ","shortLead":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi...","id":"20241226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"860aaa69-1375-42bd-bef4-49187640d2a0","keywords":null,"link":"/360/20241226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: 2025 karácsonyára már vége lehet a harcoknak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot adott egy korrupcióval vádolt lengyel politikusnak.","shortLead":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot...","id":"20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879.jpg","index":0,"item":"f5287756-ea98-4e95-8698-c8c2bd54d92b","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","timestamp":"2024. december. 27. 14:02","title":"Az Európai Unió Bírósága elé állítanák a lengyelek Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","shortLead":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","id":"20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"de22e710-8d5f-40c9-9db4-b9781827c515","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","timestamp":"2024. december. 26. 11:33","title":"Lázár János mutogatós játékot játszott a feleségével karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az év utolsó bajnokiján nem léphet pályára a magyar középpályás.","shortLead":"Az év utolsó bajnokiján nem léphet pályára a magyar középpályás.","id":"20241226_Siman-nyert-a-Liverpool-a-Leicester-ellen-Szoboszlai-kisargazta-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"f02b5278-f165-41f1-8dde-f2231c7f020a","keywords":null,"link":"/sport/20241226_Siman-nyert-a-Liverpool-a-Leicester-ellen-Szoboszlai-kisargazta-magat","timestamp":"2024. december. 26. 23:44","title":"Ha nehezen is, de nyert a Liverpool a Leicester ellen, Szoboszlai eltiltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott bíborosok vitákkal teli konklávén döntenek a pápai trón megüresedésekor az utódról. A világ kizárása a folyamatból azonban csak 1904 óta él.","shortLead":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott...","id":"20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461.jpg","index":0,"item":"fe624157-db2b-4daf-92da-6ac3b800fbae","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Évszázadokon át császárok és királyok szava nélkül nem dőlhetett el, ki legyen a katolikus egyház legfőbb pásztora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"A fosszilis üzemanyagok használata miatt levegőbe kerülő, üvegházhatást fokozó gázok miatt durvábbá váltak a hőhullámok és ezzel milliókat sújtanak egyre jobban a hosszabbá váló hőhullámok.","shortLead":"A fosszilis üzemanyagok használata miatt levegőbe kerülő, üvegházhatást fokozó gázok miatt durvábbá váltak a hőhullámok...","id":"20241227_A-klimavaltozas-miatt-hat-hettel-hosszabb-a-hohullamos-idoszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad.jpg","index":0,"item":"2c13c9c5-7534-4359-b443-2981aef549b5","keywords":null,"link":"/elet/20241227_A-klimavaltozas-miatt-hat-hettel-hosszabb-a-hohullamos-idoszak","timestamp":"2024. december. 27. 16:05","title":"A klímaváltozás miatt hat héttel hosszabb a hőhullámos időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.</strong>","shortLead":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b15cfba8-9f4f-401e-ad81-7e12151126c2","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","timestamp":"2024. december. 26. 13:30","title":"Fontossági sorrend: Magyarországon jártak Orbán Ráhel influenszerei és a kínai elnök-pártfőtitkár – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]