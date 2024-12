Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp karácsonykor indított heves támadássorozatot ukrajnai célpontok ellen. 2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel, most a szomszédban zajló háborúéit.","shortLead":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp...","id":"20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0.jpg","index":0,"item":"feab8b76-07ce-4cf0-8153-353036ea8956","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 27. 12:15","title":"Sok múlik a Nyugaton az ukrajnai háborúban, de nehéz elhinni Trumpnak, hogy egy nap alatt békét teremt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. Melyik bank indul a lehetőséggel? Lesz olyan pénzintézet, ahol már január első napjaiban igényelhető a kamatmentes kölcsön? A Bankmonitor szakértői ennek jártak utána.","shortLead":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. Melyik bank indul a lehetőséggel? Lesz olyan pénzintézet, ahol már január...","id":"20241227_Van-bank-ahol-mar-januar-masodikan-lehet-Munkashitelt-igenyelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672.jpg","index":0,"item":"dead9bb9-0f13-4663-9078-f29d30c0b10c","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Van-bank-ahol-mar-januar-masodikan-lehet-Munkashitelt-igenyelni","timestamp":"2024. december. 27. 11:22","title":"Van bank, ahol már január másodikán lehet munkáshitelt igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Luxus életvitele és szolgája molesztálása miatt került a hírekbe Hilarion, aki annak idején három hónap alatt kapta meg a magyar állampolgárságot, ám idén nyáron forró lett a lába alatt a talaj.","shortLead":"Luxus életvitele és szolgája molesztálása miatt került a hírekbe Hilarion, aki annak idején három hónap alatt kapta meg...","id":"20241228_Hilarion-metropolita-szexualis-zaklatas-orosz-ortodox-egyhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279.jpg","index":0,"item":"7f78e4c6-9e7a-44cd-bece-3ba07684ba43","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Hilarion-metropolita-szexualis-zaklatas-orosz-ortodox-egyhaz","timestamp":"2024. december. 28. 16:43","title":"Kirúgta az orosz ortodox egyház a Magyarországon botrányt kavaró Hilarion metropolitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","shortLead":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","id":"20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd.jpg","index":0,"item":"aa69bbc3-ebc1-4d9b-89cb-b8a6f3085ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","timestamp":"2024. december. 26. 19:50","title":"Egymilliárd dollár fölé nőtt egy amerikai lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee54a7-1e56-4d63-afa1-700aa99cddb0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Hogyan lesz darabokból egész?” – ez az alcíme Megyeri Zsuzsanna új könyvének, a <em>Családi kirakós</em>nak, amely 18 mozaikcsalád történetén keresztül mesél arról, milyen sokféle is tud lenni egy család. A pszichológus-családterapeutát a családi szövetségről, a tagok egymáshoz való viszonyáról, alkalmazkodásáról, illetve az ideális karácsonyról kérdeztük.","shortLead":"„Hogyan lesz darabokból egész?” – ez az alcíme Megyeri Zsuzsanna új könyvének, a <em>Családi kirakós</em>nak, amely 18...","id":"20241227_Megyeri-ZsuzsannaA-sajat-viaskodo-enunkkel-szemben-is-turelmesnek-kell-lennunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ee54a7-1e56-4d63-afa1-700aa99cddb0.jpg","index":0,"item":"493f779c-3e51-436b-a0c1-8c6803f42a28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241227_Megyeri-ZsuzsannaA-sajat-viaskodo-enunkkel-szemben-is-turelmesnek-kell-lennunk","timestamp":"2024. december. 27. 18:33","title":"Megyeri Zsuzsanna: A saját viaskodó énünkkel szemben is türelmesnek kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2024. december. 27. 11:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megjelent a leggazdagabb magyarok rangsora.","shortLead":"Megjelent a leggazdagabb magyarok rangsora.","id":"20241227_meszaros-lorinc-tiborcz-istvan-50-leggazdagabb-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"7a23d936-82b5-4686-96f0-39e67998dba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_meszaros-lorinc-tiborcz-istvan-50-leggazdagabb-magyar","timestamp":"2024. december. 27. 07:38","title":"Mészáros Lőrinc billiomos lett és Tiborcz István is megduplázta vagyonát a Forbes új listája szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, mélyről jönnek fel a tavalyi visszaesés után.","shortLead":"Igaz, mélyről jönnek fel a tavalyi visszaesés után.","id":"20241227_elelmiszeripar-novekedes-felelos-elelmiszergyartok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41.jpg","index":0,"item":"3459605f-0ae9-4adb-bc2a-2de48ebef06e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_elelmiszeripar-novekedes-felelos-elelmiszergyartok-szovetsege","timestamp":"2024. december. 27. 08:33","title":"Jobban teljesít az élelmiszeripar a gyártók szövetsége szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]