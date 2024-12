Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A bakui elnöki hivatal képviselője szerint Azerbajdzsánnak nincs szüksége arra, hogy az Oroszországhoz tartozó Csecsenföld kormánya bármiféle segítséget nyújtson az Azerbaijan Airlines légitársaság szerencsétlenül járt gépén utazók családtagjainak.","shortLead":"A bakui elnöki hivatal képviselője szerint Azerbajdzsánnak nincs szüksége arra, hogy az Oroszországhoz tartozó...","id":"20241227_Azerbajdzsannak-nem-csecsen-segitseg-kell-hanem-bocsanatkeres-es-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"f8db0f3b-7fca-4c23-9b4b-31a4bb31def3","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Azerbajdzsannak-nem-csecsen-segitseg-kell-hanem-bocsanatkeres-es-karterites","timestamp":"2024. december. 27. 20:31","title":"Azerbajdzsánnak nem csecsen segítség kell, hanem bocsánatkérés és kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9fbd4d-ec45-4d2c-ac79-25a2d211cf63","c_author":"HVG","category":"360","description":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a 3. rész.</strong>","shortLead":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a 3...","id":"20241228_Magyarorszag-2024-Kronikaja-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e9fbd4d-ec45-4d2c-ac79-25a2d211cf63.jpg","index":0,"item":"e734b150-a983-4fc2-b9d8-14a28058c20c","keywords":null,"link":"/360/20241228_Magyarorszag-2024-Kronikaja-3-resz","timestamp":"2024. december. 28. 13:30","title":"Nem láttuk jönni: Orbán Balázs '56-ról, baleset a Keletiben, Milák nagy visszatérése – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c44b6-2ffd-4b54-b4e5-1f9b2b1342ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2024 volt az UNICEF fennállásának egyik legrosszabb éve.","shortLead":"2024 volt az UNICEF fennállásának egyik legrosszabb éve.","id":"20241228_Minden-otodik-gyerek-haborus-ovezetben-el-sose-volt-meg-ilyen-rossz-a-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24c44b6-2ffd-4b54-b4e5-1f9b2b1342ac.jpg","index":0,"item":"f8053b16-5e55-4da1-a963-2f01a1a8a5ff","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Minden-otodik-gyerek-haborus-ovezetben-el-sose-volt-meg-ilyen-rossz-a-helyzet","timestamp":"2024. december. 28. 08:44","title":"Minden ötödik gyerek háborús övezetben él, sose volt még ilyen rossz a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17","c_author":"Szőllősi Lili","category":"kkv","description":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket, vitaminokat és sportruházatot is árulnak. Hogyan lett a BioTechUSA kis magyar családi vállalkozásból vezető piaci szereplő és mik még a céljaik?","shortLead":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket...","id":"20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17.jpg","index":0,"item":"82274d71-75e6-482c-9093-d0ff20e76de5","keywords":null,"link":"/kkv/20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 28. 12:00","title":"„Mi az vagyunk a táplálékkiegészítésben, mint a Barcelona fociban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ac8e1a-c984-4f9e-ad67-cd0c1090f9e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szankciókat vezetett be Bidzina Ivanisvili a grúziai kormányzó párt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli elnöke ellen – jelentette be Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Ivanisvili ellen az EU is vezetett már be szankciókat, a büntetőintézkedéseket egyedül Orbán Viktor, a grúz politikus szövetségese ellenezte.","shortLead":"Washington szankciókat vezetett be Bidzina Ivanisvili a grúziai kormányzó párt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli...","id":"20241227_Az-USA-szankcios-listara-vette-Bidzina-Ivanisvilit-a-gruziai-kormanyzo-part-alapitojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ac8e1a-c984-4f9e-ad67-cd0c1090f9e1.jpg","index":0,"item":"f521de6c-123f-4b2d-950e-21440176077e","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Az-USA-szankcios-listara-vette-Bidzina-Ivanisvilit-a-gruziai-kormanyzo-part-alapitojat","timestamp":"2024. december. 27. 21:33","title":"Az USA szankciós listára vette Bidzina Ivanisvilit, a grúziai kormányzó párt alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb kütyüire is érdemes visszatekinteni, igaz, ki-ki más eszközöket tart annak. Az alábbi összeállítás azonban nem akárhonnan, hanem a világ egyik legbefolyásosabb online építészeti, belsőépítészeti dizájnmagazinjától, a Dezeentől érkezett.","shortLead":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb...","id":"20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565.jpg","index":0,"item":"b869e621-d981-4acf-a73b-3165aba42f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","timestamp":"2024. december. 28. 20:03","title":"Ezek az év leginnovatívabb kütyüi a világ egyik legbefolyásosabb dizájnmagazinja, a Dezeen szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","shortLead":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","id":"20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738.jpg","index":0,"item":"bf1689ed-25da-449e-8545-84f2d9d536c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","timestamp":"2024. december. 29. 08:46","title":"Videón a dél-koreai utasszállító katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]