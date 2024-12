Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3b74bf6-ad0d-444e-8a21-18df4f9d0616","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egész véletlenül tökéletesen beletrafált egykori köztársasági elnökünk, amikor elrendelte, hogy 2024 legyen a mozgás éve: mozgott idén a pártrendszer (egész váratlan irányokba), a GDP-növekedési előrejelzés (magasból a nulla közelébe), a forintárfolyam (hajaj), a világpolitika, és maga Novák Katalin is, jó messzire. Megnéztük a gazdaság és a vállalkozás rovatunkból az év legolvasottabb cikkeinek listáját, és most megmutatjuk, mi érdekelte idén önöket a legjobban.","shortLead":"Egész véletlenül tökéletesen beletrafált egykori köztársasági elnökünk, amikor elrendelte, hogy 2024 legyen a mozgás...","id":"20241229_Es-akkor-2024-eves-osszefoglalo-novak-magyar-peter-gazdasag-forint-politika-vilag-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b74bf6-ad0d-444e-8a21-18df4f9d0616.jpg","index":0,"item":"fbbc63dd-d4b1-4d8a-adb2-75b4ed46bff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241229_Es-akkor-2024-eves-osszefoglalo-novak-magyar-peter-gazdasag-forint-politika-vilag-ner-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 07:00","title":"És akkor januárban Novák Katalin a mozgás évének nyilvánította 2024-et, aztán történt egy s más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak másokat, erőszakosak, vagy mert más okból veszélyesnek tartják őket.","shortLead":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak...","id":"20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c.jpg","index":0,"item":"9be50707-9ab4-40e0-abd2-deb0dc341fba","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","timestamp":"2024. december. 29. 16:48","title":"Kitiltják Milánó központjából a büntetett előéletűeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f89d9d-2cc8-48c9-beae-b5fa75e9c192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hármójukat gondatlanságból elkövetett emberöléssel, két másikat kábítószerek beszerzésével vádolják.","shortLead":"Hármójukat gondatlanságból elkövetett emberöléssel, két másikat kábítószerek beszerzésével vádolják.","id":"20241230_liam-payne-vademeles-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f89d9d-2cc8-48c9-beae-b5fa75e9c192.jpg","index":0,"item":"12dabf08-4aa8-47b0-8c9b-5db6b53cc9fa","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_liam-payne-vademeles-halal","timestamp":"2024. december. 30. 15:12","title":"Már öt ember ellen emeltek vádat Liam Payne halálának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan jövőre is hasonlóan tud teljesíteni. Részvényesei örülhetnek, mivel a cég értéke már olyan nagy, hogy akkor is nevetve tovább tud lépni, ha esetleg az Egyesült Államok gazdasági folyamatai kedvezőtlenre fordulnának 2025-ben, sőt, január 6-án újabb nagy dobás várható.","shortLead":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan...","id":"20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"3d4defbb-1b28-4613-bdfc-1a0d3e106c8f","keywords":null,"link":"/360/20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","timestamp":"2024. december. 30. 16:00","title":"A társaság, amelyiknek még Trump se tud ártani: mi vár 2024 sikercégére, az Nvidiára az új évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","shortLead":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","id":"20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739.jpg","index":0,"item":"258b1a0b-9356-4334-8e1f-824f228564e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","timestamp":"2024. december. 30. 10:46","title":"2024 „best of szabálytalanságok” videó: tízpercnyi tömény magyar közlekedési kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több Chrome-bővítményt is rosszindulatú kóddal módosítottak a hackerek decemberben, miután egy adathalász kampány során több adminisztrátori fiókhoz is hozzáférést szereztek.","shortLead":"Több Chrome-bővítményt is rosszindulatú kóddal módosítottak a hackerek decemberben, miután egy adathalász kampány során...","id":"20241230_google-chrome-bovitmenyek-fertozes-elterites-jelszavak-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca.jpg","index":0,"item":"14154691-7c6c-410f-a6d3-e12bf504b315","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_google-chrome-bovitmenyek-fertozes-elterites-jelszavak-ellopasa","timestamp":"2024. december. 30. 19:03","title":"Veszélyben lehetnek a jelszavai, ha ezeket a Chrome-bővítményeket használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például a milliárdokkal támogatott Petőfi-filmet.","shortLead":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például...","id":"20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"a1ad0bae-5281-4e74-bacb-84f04c91b5f1","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","timestamp":"2024. december. 30. 13:23","title":"Hasít a mozikban a Futni mentem, már több mint 300 ezren nézték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]