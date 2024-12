Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé.","shortLead":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia...","id":"20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"6794cb72-1b84-4c68-a73b-de239b8e5379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","timestamp":"2024. december. 28. 16:04","title":"Zelenszkij: Úgy fest, Putyin arra utasította Ficót, hogy nyisson egy második energiafrontot Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A mulasztás súlyosbító körülmény volt a bírságösszeg megállapításánál.","shortLead":"A mulasztás súlyosbító körülmény volt a bírságösszeg megállapításánál.","id":"20241230_275-milliora-birsagolta-Meszaros-Lorinc-bankjat-es-annak-leanyceget-az-MNB-MBH-Befektetesi-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1.jpg","index":0,"item":"d3726228-f55c-45ff-bbf8-a5eac4f3978f","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_275-milliora-birsagolta-Meszaros-Lorinc-bankjat-es-annak-leanyceget-az-MNB-MBH-Befektetesi-Bank","timestamp":"2024. december. 30. 09:15","title":"Javításra kötelezték őket, hiába - 27,5 millióra bírságolta Mészáros Lőrinc bankját és annak leánycégét az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250 ezer forintot szeretnének keresni lakásuk kiadásával.","shortLead":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250...","id":"20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410.jpg","index":0,"item":"131c6481-d634-4184-8e2b-e02cf858441e","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","timestamp":"2024. december. 30. 13:50","title":"Folyamatosan csökken az albérlők fizetési hajlandósága, a lakáskiadók kénytelenek lejjebb adni a bérleti díjaikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","id":"20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b.jpg","index":0,"item":"eea48e76-ad9d-42d3-a8fb-6c5c3ac9c50e","keywords":null,"link":"/sport/20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","timestamp":"2024. december. 30. 12:01","title":"Menesztették az AC Milan edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e147a212-3887-4d0c-a547-989563bce82e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikulástalanítást már december közepén megkezdték Bresztben és most bevezették az ország fővárosában, Minszkben is.","shortLead":"A mikulástalanítást már december közepén megkezdték Bresztben és most bevezették az ország fővárosában, Minszkben is.","id":"20241230_belarusz-mikulas-betiltas-telapo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e147a212-3887-4d0c-a547-989563bce82e.jpg","index":0,"item":"239a6154-8c03-4c38-9104-28d095fe33ac","keywords":null,"link":"/elet/20241230_belarusz-mikulas-betiltas-telapo","timestamp":"2024. december. 30. 11:22","title":"A belarusz városi önkormányzatok betiltják a Mikulást és a nyugati karácsonyi dalokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában festi meg önmagát.","shortLead":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában...","id":"20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a.jpg","index":0,"item":"c7c15fd6-3b50-480d-90de-737abc1747f4","keywords":null,"link":"/360/20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Nem csak HVG-címlapokat készít, könyveken, plakátokon is dolgozik, kiállításokat is tart Bódi Kati képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország történelmének egyik legbefolyásosabb politikusaként emlékezett meg a volt elnökről.","shortLead":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország...","id":"20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e.jpg","index":0,"item":"f76f4909-fd8a-4d52-b54c-be494fe41c91","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","timestamp":"2024. december. 30. 07:58","title":"Donald Trump és Joe Biden is az elhunyt Jimmy Cartert méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","shortLead":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","id":"20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b.jpg","index":0,"item":"afefa7a6-efe3-473d-aeba-fecf58439e64","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","timestamp":"2024. december. 29. 19:15","title":"Legkorábban négy év múlva ígér választásokat az új szíriai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]