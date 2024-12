Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","shortLead":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","id":"20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0.jpg","index":0,"item":"4a7ad4d0-eb05-4c7c-b214-294c92c2f0fb","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","timestamp":"2024. december. 30. 10:17","title":"Váratlanul meghalt a Tony-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","shortLead":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","id":"20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015.jpg","index":0,"item":"3036c94e-b4b5-48f9-96cd-51520f3a1243","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","timestamp":"2024. december. 30. 12:48","title":"BKK: szilveszterkor számos járat egész éjjel közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek tagjai mindent egyben tartanak – kivéve a barátságot, írja a Die Zeitben megjelent esszéjében Georg Seeßlen filmkritikus.","shortLead":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek...","id":"20241230_Die-Zeit-Don-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"38c02308-39d1-4b79-a4b1-c197d6fe4944","keywords":null,"link":"/360/20241230_Die-Zeit-Don-Trump","timestamp":"2024. december. 30. 07:40","title":"Die Zeit-esszé: Don Trumpleone és bandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","shortLead":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","id":"20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b.jpg","index":0,"item":"afefa7a6-efe3-473d-aeba-fecf58439e64","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","timestamp":"2024. december. 29. 19:15","title":"Legkorábban négy év múlva ígér választásokat az új szíriai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során. Mint kiderült, messze nem egyedi esetről van szó.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során...","id":"20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"63a6c2d4-1d33-4b19-b873-15b1e8197995","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","timestamp":"2024. december. 30. 11:03","title":"Pornóvideók lepték el a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkéselt, kalauz, csavarhúzóval lábon szúrt buszsofőr, életveszélyes gödöllői HÉV – az állami közlekedési társaság értékelte az évet.","shortLead":"Megkéselt, kalauz, csavarhúzóval lábon szúrt buszsofőr, életveszélyes gödöllői HÉV – az állami közlekedési...","id":"20241229_Egyre-tobb-kalauzt-es-jarmuvezetot-er-tamadas-a-MAV-nal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24.jpg","index":0,"item":"31031d00-b65f-43c1-a3f5-f28c900cf417","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Egyre-tobb-kalauzt-es-jarmuvezetot-er-tamadas-a-MAV-nal","timestamp":"2024. december. 29. 11:59","title":"Egyre több kalauzt és járművezetőt ér támadás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","id":"20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a.jpg","index":0,"item":"01c4ecf6-3e6e-4c75-8047-da5896ee60f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","timestamp":"2024. december. 31. 07:21","title":"Eladó egy szinte nem is létező 43 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott fel.","shortLead":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott...","id":"20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5.jpg","index":0,"item":"877405d6-805b-4efb-b927-af8c65630006","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","timestamp":"2024. december. 29. 14:56","title":"Vas Blanka bronzérmet nyert Besanconban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]