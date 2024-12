Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363f2f2c-d41c-4583-ad14-30ce26f2da63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves volt.","shortLead":"Az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves volt.","id":"20241229_meghalt-Jimmy-Carter-amerikai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363f2f2c-d41c-4583-ad14-30ce26f2da63.jpg","index":0,"item":"df1ca9dd-6089-473b-ae93-a28ebd7aa020","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_meghalt-Jimmy-Carter-amerikai-elnok","timestamp":"2024. december. 29. 22:21","title":"Meghalt Jimmy Carter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef59658-8020-4b3b-b890-8869480836ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni kínai nagykövetség szerint az amerikaiak állítása minden tényalapot nélkülöz és a vád csupán egy Kína elleni rágalomhadjárat része.","shortLead":"A washingtoni kínai nagykövetség szerint az amerikaiak állítása minden tényalapot nélkülöz és a vád csupán egy Kína...","id":"20241231_kina-hackerek-usa-penzugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef59658-8020-4b3b-b890-8869480836ec.jpg","index":0,"item":"5d98dcc2-0b54-4829-895d-e6c91c52d99b","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_kina-hackerek-usa-penzugyminiszterium","timestamp":"2024. december. 31. 08:25","title":"Kína által pénzelt hackerek törték fel az amerikai pénzügyminisztérium informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk több termék esetében. A tejtermékek ára csaknem másfélszeresére nőtt január óta, a tojás még jobban drágult.","shortLead":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk...","id":"20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83.jpg","index":0,"item":"35bd6e89-0f09-4c63-867e-37cb73df1a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 12:37","title":"Elmúlt a karácsony, nem múlt el a drágulás - ez a HVG decemberi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","shortLead":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","id":"20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86.jpg","index":0,"item":"4a47036f-3fc0-41f6-aca9-d590ca094c50","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","timestamp":"2024. december. 30. 09:23","title":"Anthony Hopkins pont 49 éve józan, ez volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több Chrome-bővítményt is rosszindulatú kóddal módosítottak a hackerek decemberben, miután egy adathalász kampány során több adminisztrátori fiókhoz is hozzáférést szereztek.","shortLead":"Több Chrome-bővítményt is rosszindulatú kóddal módosítottak a hackerek decemberben, miután egy adathalász kampány során...","id":"20241230_google-chrome-bovitmenyek-fertozes-elterites-jelszavak-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca.jpg","index":0,"item":"14154691-7c6c-410f-a6d3-e12bf504b315","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_google-chrome-bovitmenyek-fertozes-elterites-jelszavak-ellopasa","timestamp":"2024. december. 30. 19:03","title":"Veszélyben lehetnek a jelszavai, ha ezeket a Chrome-bővítményeket használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","shortLead":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","id":"20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da.jpg","index":0,"item":"2e4b028b-6ccb-4e4c-8ad5-c29a3954a8b6","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","timestamp":"2024. december. 29. 20:30","title":"Eszméleténél van és kommunikál a dél-koreai repülőszerencsétlenség egyik túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]