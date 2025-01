Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli települések száma pedig megközelítette a 700-at.","shortLead":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli...","id":"20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355.jpg","index":0,"item":"f3775477-f1c6-4c51-be4d-469543a5639a","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","timestamp":"2025. január. 02. 07:26","title":"Egyre kevesebb a dohánybolt, több száz településen már nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból létesül, miután lejár az EU-s töltőtelepítési pályázatok első körének teljesítési határideje. Majd pár hónapra rá már a második körben vállalt töltőket kell üzembe helyezni. Összesen öt kör van, 2026 végéig tartó átadásokkal. Közben mozgásban van a magyar pályázat is, ami 2028-as átadásokkal folytathatja a megkezdett utat, ez a projekt a vidéki vakfoltokra telepítene töltőket, egyelőre harmincöt településre, de a pályázat kiírói végül több mint 100 helyszínnel számolnak.","shortLead":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból...","id":"20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f.jpg","index":0,"item":"d53e25ae-67e5-48fd-8968-4ae5cc3bb4d4","keywords":null,"link":"/360/20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","timestamp":"2025. január. 02. 12:30","title":"Jön a nagy földindulás: így szórják tele az országot e-autó töltőállomásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","shortLead":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","id":"20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"bc0766bf-a00b-477d-aa4b-5594846795c0","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","timestamp":"2024. december. 31. 22:06","title":"A kormány az év utolsó napján saját tagjainak megvesztegethetetlenségéről is gondoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok környezetkímélő alternatívája lehet.","shortLead":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok...","id":"20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8.jpg","index":0,"item":"5e7480d1-ffeb-4007-aa4b-8ce612b4ad9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","timestamp":"2025. január. 01. 18:03","title":"Kisebb csoda Japánból: papír, ami erősebb, mint a műanyag, viszont könnyen lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f5ca0-1634-4b8f-aefb-801ddbf1a7c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vezérigazgató-helyettesi posztot hoztak létre, aki az űr- és a védelmi fejlesztésekért is felel majd.","shortLead":"Vezérigazgató-helyettesi posztot hoztak létre, aki az űr- és a védelmi fejlesztésekért is felel majd.","id":"20250102_4ig-nyrt-urtechnologia-uripar-Ur-es-Vedelmi-Technologiai-vezerigazgato-helyettes-Sarhegyi-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f5ca0-1634-4b8f-aefb-801ddbf1a7c8.jpg","index":0,"item":"ad86b4b1-1f02-4052-8912-eeda694a10df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_4ig-nyrt-urtechnologia-uripar-Ur-es-Vedelmi-Technologiai-vezerigazgato-helyettes-Sarhegyi-Istvan","timestamp":"2025. január. 02. 10:56","title":"Külön vezére lesz az űrtechnológiának a 4iG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc exveje, Homlok Zsolt cégeire.","shortLead":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc...","id":"20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15.jpg","index":0,"item":"1cd67f70-f0cf-444f-ba57-f7cf153e785c","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","timestamp":"2025. január. 01. 11:22","title":"Feléért vállalta volna a munkát, mint volt apósa, mégis milliárdos bírságot kapott Mészáros exveje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]