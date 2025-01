Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a58d2fcf-88de-403a-b954-810065b1e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely János elismerte, hogy az egész társadalomnak óriási fájdalmat, csalódást okoztak a papok által elkövetett molesztálással kapcsolatos ügyek. ","shortLead":"Székely János elismerte, hogy az egész társadalomnak óriási fájdalmat, csalódást okoztak a papok által elkövetett...","id":"20250102_bantalmazas-szombathelyi-puspos-Szekely-Janos-bocsanatkeres-pap-molesztalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58d2fcf-88de-403a-b954-810065b1e4c2.jpg","index":0,"item":"dd9bfdd4-643d-49d4-b990-8253097ef720","keywords":null,"link":"/elet/20250102_bantalmazas-szombathelyi-puspos-Szekely-Janos-bocsanatkeres-pap-molesztalas","timestamp":"2025. január. 02. 15:58","title":"Bocsánatot kért az áldozatoktól és családtagjaiktól a kiskorúak sérelmére elkövetett bűnökért a szombathelyi megyéspüspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök), ahol fontos szerepet játszik az ásvány keménysége. Kínai kutatók egy újabb oldalát mutatták meg ennek, a több kultúrában is az örök életet szimbolizáló anyagnak.","shortLead":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök...","id":"20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80.jpg","index":0,"item":"fdaceb4f-c7db-4c26-9e3d-d3303b16c970","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","timestamp":"2025. január. 01. 16:03","title":"100 000 GB adat fér el egy lemezen, és évmilliókig ott is marad – örök életet hozhat el az adattárolásban is a gyémánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","shortLead":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","id":"20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d.jpg","index":0,"item":"3c547197-489a-4db4-8a9c-7642d42a74c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","timestamp":"2025. január. 01. 16:15","title":"„Nem kell szeretni egymást, de össze kell dolgozni” – Jakab Péter üzent Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól kapott erős felhatalmazásával átformálhatja Amerikát, s megerősítheti annak szerepét a világban. A hegemóniával szembeni kihívásokra reagálás viszont az utódjára maradhat.","shortLead":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól...","id":"20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20.jpg","index":0,"item":"58d20b7b-e63d-4691-a282-5f88c1aa1dde","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","timestamp":"2025. január. 01. 19:30","title":"Szabad az út Trump előtt, de ettől még zsákutcába lavírozhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","shortLead":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","id":"20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625.jpg","index":0,"item":"4721e3cd-9133-4eb0-8369-3336a4c7467f","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","timestamp":"2025. január. 01. 12:13","title":"45 tüzet okoztak a tűzijátékok és a petárdák az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","shortLead":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","id":"20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2.jpg","index":0,"item":"efdb5155-328e-48af-8fce-5fae5f83a69e","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 18:38","title":"Azonosították a New Orleans-i tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelentős növekedés ellenére még mindig csak 7 százalék körüli a tisztán elektromos autók piacrésze.","shortLead":"A jelentős növekedés ellenére még mindig csak 7 százalék körüli a tisztán elektromos autók piacrésze.","id":"20250103_kozel-50-szazalekkal-nottek-itthon-a-villanyauto-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3.jpg","index":0,"item":"687bdcc8-d96e-43c6-9233-4a09a09e20fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_kozel-50-szazalekkal-nottek-itthon-a-villanyauto-eladasok","timestamp":"2025. január. 03. 10:23","title":"Közel 50 százalékkal nőttek itthon a villanyautó-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]