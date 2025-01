Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b5bbea4-df27-4073-9711-fd25ace58b85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az autó megpróbált elszökni a rendőrök elől, végül egy másik autóval ütközött.","shortLead":"Az autó megpróbált elszökni a rendőrök elől, végül egy másik autóval ütközött.","id":"20250105_Autos-uldozes-volt-hajnalban-Budapesten-het-ember-kerult-korhazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b5bbea4-df27-4073-9711-fd25ace58b85.jpg","index":0,"item":"9c9c6f50-d5f3-46c9-a424-0e32ae0bd20b","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Autos-uldozes-volt-hajnalban-Budapesten-het-ember-kerult-korhazba","timestamp":"2025. január. 05. 08:16","title":"Autós üldözés volt hajnalban Budapesten, hét ember került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","shortLead":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","id":"20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"9325f8f0-3271-4c58-8f8c-70870084d700","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","timestamp":"2025. január. 06. 17:03","title":"Komoly hibát tapasztal sok iPhone-os, frissítés után nem működik a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","shortLead":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","id":"20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"0b585506-e6b7-4d29-99b2-53ea0ae08482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","timestamp":"2025. január. 06. 10:31","title":"Megint emelkednek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát, úgy döntött: a jövőt megtartja magának. Yuval Noah Harari izraeli történész új okoskönyvében az információs hálózatok fejlődését vizsgálva arra jut, lehet, hogy az emberiség történetét Valaki Más írja.","shortLead":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát...","id":"20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd.jpg","index":0,"item":"931fd9c0-b3de-41ae-8842-385da5a3d4b9","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 05. 19:30","title":"\"Nem csak egy eszköz, hanem ügynök\" – Harari elmagyarázza, miért veszélyesebb a mesterséges intelligencia az atombombánál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de a fájlnak csak egy adott pontját szeretné megmutatni a másik félnek.","shortLead":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de...","id":"20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"a8a96ebb-350a-4fa7-b59f-2d26fda31feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","timestamp":"2025. január. 06. 10:03","title":"Rendkívül hasznos funkció érkezik a Chrome böngészőbe, már ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House Zrt.?","shortLead":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House...","id":"20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf.jpg","index":0,"item":"55ec8aa9-8d02-40b2-9323-16d374828c13","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","timestamp":"2025. január. 06. 10:46","title":"Összeálltak a bulinegyed nagyágyúi egy jó cégalapításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá szükség, ha a szervezete megfelelően teszi a dolgát.","shortLead":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá...","id":"20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc.jpg","index":0,"item":"30b99f73-7fe6-4686-8733-856adee23b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","timestamp":"2025. január. 06. 08:03","title":"De miért folyik az orrunk a hidegben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ca1272-1eda-4c88-b131-20d31e8b651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget azt hirdeti: nem kell egyben kifizetni a több tíz-, vagy akár százezer forintos bérletet a fesztiválra, lehet részletekben is törleszteni az árát. Persze ilyenkor van némi pluszköltség.","shortLead":"A Sziget azt hirdeti: nem kell egyben kifizetni a több tíz-, vagy akár százezer forintos bérletet a fesztiválra, lehet...","id":"20250105_Reszletfizetessel-is-aruljak-a-Sziget-berleteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9ca1272-1eda-4c88-b131-20d31e8b651e.jpg","index":0,"item":"3cc4bae3-2e61-456d-9665-62385ec9acda","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Reszletfizetessel-is-aruljak-a-Sziget-berleteket","timestamp":"2025. január. 05. 11:50","title":"Részletfizetéssel is árulják a Sziget-bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]