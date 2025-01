Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja: a Schadl-érában a végrehajtói kar és a végrehajtók több milliárd forinttal gazdagodtak jogosulatlanul. A vitatott pénzszerzési módszert időközben sajátosan legalizálták.","shortLead":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja...","id":"20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48.jpg","index":0,"item":"14e2a2a5-6901-43d1-ab23-100ec405d679","keywords":null,"link":"/360/20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","timestamp":"2025. január. 09. 06:30","title":"Össznépi cinkossággal húzta le milliárdokkal az ügyfeleket a Schadl-időkben a végrehajtói szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","shortLead":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","id":"20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391.jpg","index":0,"item":"f7c64006-0845-40c2-b449-c4f91825535c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 09. 07:53","title":"Őrizetbe vették annak a honlapnak az alapítóját, amelyen Dominique Pelicot a felesége megerőszakolóit toborozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 340 lóerős Enyaq RS utódjának érkezéséig az Enyaq Sportline a legsportosabb új elektromos Skoda.","shortLead":"A 340 lóerős Enyaq RS utódjának érkezéséig az Enyaq Sportline a legsportosabb új elektromos Skoda.","id":"20250110_ezek-most-a-legsportosabb-uj-skodak-enyaq-sportline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea.jpg","index":0,"item":"7c7896bd-a08e-4dbb-a7a6-4402cb747eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ezek-most-a-legsportosabb-uj-skodak-enyaq-sportline","timestamp":"2025. január. 10. 06:41","title":"Ezek most a legsportosabb új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg Zoltánnak, a Republikon Intézet vezető elemzőjének.","shortLead":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg...","id":"20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468.jpg","index":0,"item":"551dc362-ebe0-4536-bc0f-bc82a2441c56","keywords":null,"link":"/360/20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","timestamp":"2025. január. 08. 17:15","title":"„A Fidesz csak egy módon árthatna Magyar Péternek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","shortLead":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","id":"20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"1ac82f03-99f2-4e8c-b18f-06a4e7768a5b","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","timestamp":"2025. január. 09. 05:50","title":"Próbálták tagadni, de valóban új médiaportfóliót épít a kormány ideológiai agytrösztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel együtt pedig a kezelés és a kiégés megelőzése is könnyebbé válhat.","shortLead":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel...","id":"20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be.jpg","index":0,"item":"4e3e4232-ecec-4a10-9112-cdc99f2a17b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","timestamp":"2025. január. 08. 18:03","title":"Elég csak egy kis nyálmintát adnia, 3-5 percen belül megmondja egy kütyü, hogy ki van-e égve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani az online közösségi tereket.","shortLead":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani...","id":"20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"ee3a98b5-1f72-49b2-8145-c907a2b81df1","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Magyar Péter köröket ver Orbán Viktorra az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]