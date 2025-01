Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4642c9-01e7-4d15-a688-167f34efc6e4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ legnagyobb játékgyártója, a dán Lego eddig sikeresen alkalmazkodott a digitális világhoz, de még adós a zöldmegoldásokkal.","shortLead":"A világ legnagyobb játékgyártója, a dán Lego eddig sikeresen alkalmazkodott a digitális világhoz, de még adós...","id":"20250111_hvg-lego-szobrok-nathan-sawaya-jatekgyartas-online-vilag-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a4642c9-01e7-4d15-a688-167f34efc6e4.jpg","index":0,"item":"68d37560-cc49-4bb8-8969-ae4ba831b8c4","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-lego-szobrok-nathan-sawaya-jatekgyartas-online-vilag-fenntarthatosag","timestamp":"2025. január. 11. 13:30","title":"A boltokban és online is hasít a Lego, de karbonlábnyoma csökkentéséhez még hiányzik egy elem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4dd719-2697-42c9-b2f9-e98245e68864","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos és társának cége, amely az FC Kosice focicsapat résztulajdonosa is, a közbeszerzést már kiírta. ","shortLead":"A milliárdos és társának cége, amely az FC Kosice focicsapat résztulajdonosa is, a közbeszerzést már kiírta. ","id":"20250110_Szijj-Laszlo-Magyar-Oliver-Matyas-Kassai-Labdarugo-Akademia-Borsodsport-Invest-Slovak-Sport-Development","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4dd719-2697-42c9-b2f9-e98245e68864.jpg","index":0,"item":"7ddffe11-47b3-49bd-b815-8d6f75612169","keywords":null,"link":"/360/20250110_Szijj-Laszlo-Magyar-Oliver-Matyas-Kassai-Labdarugo-Akademia-Borsodsport-Invest-Slovak-Sport-Development","timestamp":"2025. január. 10. 12:15","title":"Hamarosan indulhat Szíjj Lászlóék kassai fociakadémiájának építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","shortLead":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","id":"20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d.jpg","index":0,"item":"6d2175dd-27a5-4f84-9987-c6e4dcf078ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","timestamp":"2025. január. 10. 19:05","title":"Újabb 500 millió dolláros katonai segítséget küld az USA Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban annak egyik funkciójára, amelyik állítólag hamis és félrevezető hírösszefoglalókat küld az iPhone-felhasználóknak.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban...","id":"20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"27624d7c-e7d8-4068-820c-759aaf5efc76","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","timestamp":"2025. január. 11. 14:03","title":"Álhíreket küld az iPhone-okra az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba.","shortLead":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől...","id":"20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d4c553fc-6375-49ce-b5a3-da4ef52b6c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","timestamp":"2025. január. 10. 13:07","title":"Újabb feszültség a NER csúcsbírói között: jogkorlátozást emleget, és elítéli Varga Zs. András újévi köszöntőjét az OBH elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút mindkét oldalán. További grandiózus fejlesztési tervekről is szót ejtett. A fővárosi Fidesz eközben a külkerületi budapestiek szószólója akar lenni.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút...","id":"20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b.jpg","index":0,"item":"b5701142-8abe-47fc-8af2-d0fb849b8cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","timestamp":"2025. január. 11. 11:27","title":"Merész terveket ismertetett a Nagykörút zöldítésére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi Árpád halála miatt tartanak a hétvégén. A baráti polgármesterektől állítólag 60 százalékos Fidesz-győzelmet várnak el, a dombóvári Tisza-szimpatizánsok pedig rájöttek, hogyan lehet annak ellenére izgalmas a vasárnapi választás, hogy a Tisza nem indított jelöltet. Riport Tolnából.","shortLead":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi...","id":"20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d.jpg","index":0,"item":"619a5ac5-b9cf-49f3-bc1b-f73c4baad43f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 13:00","title":"Fidesz–Mi Hazánk-meccs lett a vasárnapi tolnai időköziből – riport a körzetből, ahol a Tisza nem indított jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]