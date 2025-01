Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon fontos tesztet sikerült vele elvégezni.","shortLead":"A Boeing által fejlesztett X-37B űrrepülőgépről továbbra sem tudni túl sokat, ám azt igen, hogy nemrég egy nagyon...","id":"20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709f2952-7fb9-47dc-8a90-358e1ef38077.jpg","index":0,"item":"32301768-53dc-46e8-aeeb-2396e209edde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_amerikai-urhadero-titkos-repulogep-x-37b-fold-koruli-palya-kuldetes-palyamodositas","timestamp":"2025. január. 09. 19:33","title":"Sikerült a példátlan manőver: a Föld légkörével módosította pályáját az amerikai űrhaderő titkos repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó napja volt egy csomó walesi gimisnek. ","shortLead":"Jó napja volt egy csomó walesi gimisnek. ","id":"20250110_ed-sheeran-zenei-alapitvany-cardiff-kozepiskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f.jpg","index":0,"item":"6098e894-2b32-42b4-ac09-e055b5da2460","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_ed-sheeran-zenei-alapitvany-cardiff-kozepiskola","timestamp":"2025. január. 10. 15:42","title":"Nagyot néztek a diákok, amikor Ed Sheeran jelent meg egy suli színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","id":"20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"40b8bbfc-1d84-4a9a-ae1f-2e2df89015ec","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","timestamp":"2025. január. 10. 09:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle megnyitják 29 millió dolláros villájukat a tűz elől menekülő barátaik előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung idei tévéibe és az új hangprojektorokba is integrálja a Google-lel együttműködésben kifejlesztett Eclipsa Audiót. A technológia létrehozói „dinamikus, magával ragadó 3D audiotartalmakat” ígérnek.","shortLead":"A Samsung idei tévéibe és az új hangprojektorokba is integrálja a Google-lel együttműködésben kifejlesztett Eclipsa...","id":"20250109_samsung-tv-eclipsa-audio-tartalmak-3d-hangzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"d74f5b3a-f964-427b-9561-14aef77b93ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_samsung-tv-eclipsa-audio-tartalmak-3d-hangzas","timestamp":"2025. január. 09. 21:03","title":"Máshogy fognak szólni a Samsung tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c2774a-8da4-4654-a519-e00e1eb68eb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíró kimondta, hogy a megválasztott elnök bűnösségének megállapításán felül eltekint a további büntetés kiszabásától.","shortLead":"A bíró kimondta, hogy a megválasztott elnök bűnösségének megállapításán felül eltekint a további büntetés kiszabásától.","id":"20250110_trump-itelet-hallgatasi-penzek-stormy-daniels-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86c2774a-8da4-4654-a519-e00e1eb68eb0.jpg","index":0,"item":"b22ad602-29ff-4359-8ba0-d7674bc8cf78","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_trump-itelet-hallgatasi-penzek-stormy-daniels-birosag","timestamp":"2025. január. 10. 16:22","title":"Donald Trump, bár köztörvényes bűnöző, megúszta a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint a vezető fideszes politikusok a maguk és családjuk gazdagítására használják hatalmi pozíciójukat. A cégcsoport nem tud arról, hogy szankciós eljárás indult volna a miniszterelnök veje ellen.","shortLead":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint...","id":"20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"bacf3ea1-7a85-47f6-b711-a98e866b85ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:51","title":"BDPST Group: Nincs tudomásunk arról, hogy Tiborcz István esetében szankciós folyamat indult volna az Egyesült Államok részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert ez magánügy, csak a kínos kérdéseknek akarta elejét venni. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert...","id":"20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20.jpg","index":0,"item":"0db8f566-5490-42a6-bfda-1693cf85313d","keywords":null,"link":"/360/20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","timestamp":"2025. január. 10. 08:00","title":"Tamás Ervin: Orbán Indiában – nem csoda, ha az állampolgárból előbújik a kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]