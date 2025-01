Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint, tényleg naggyal, ugyanis egy hatalmas, 11 hüvelykes megjelenítőt kapott az újdonságuk, amiből van egy szerényebb méretekkel rendelkező változata is.

A Las Vegas-i CES 2025 kiállításon bemutatott Nitro Blaze 11 kijelzője akkora, mint egy iPadé – az Acer nem aprózta el, de a megjelenítőképességei is figyelemre méltóak. Egy 2560 x 1600 pixel felbontású IPS kijelzőről van szó 120 Hz-es képfrissítéssel és 500 nit maximális fényerővel. A teljesítményről egy eredetileg laptopokba szánt AMD Ryzen 7 8840HS processzor gondoskodik AMD Radeon 780M grafikai gyorsító és 16 GB LPDDR5X RAM társaságában. A háttértár akár 2 TB is lehet. Acer Nitro Blaze 11 Acer A kézikonzolon Windows 11 fut az Acer saját játékos központjával, a hordozhatóságot pedig egy 55 wattórás akkumulátor biztosítja. Portokból két USB-C és egy USB-A jár, valamint van microSD-foglalat. A kontrollereket a Lenovo Legion Góhoz és a Nintendo Switchez hasonlóan az eszköz két szélére lehet applikálni, így bármikor le is lehet venni őket. A gyártó azonban gondolt azokra is, akik nem szeretnének egy hatalmas táblagéppel játszani – a Nitro Blaze 8 ugyanis, mint azt a neve is sejteti, egy 8 hüvelykes megjelenítőt kapott (144 Hz-es maximális képfrissítéssel). A technikai paraméterek hasonlóak, de a kontroller nem leválasztható az eszközről ebben az esetben. Acer Nitro Blaze 8 Acer A két új kézikonzol 2025 második negyedévében kerül a boltok polcaira, a Nitro Blaze 11 esetében 1100 dolláros (körülbelül 440 ezer forintos), a Nitro Blaze 8-nál pedig 900 dolláros (kb. 360 000 forintos) árcímkével. A pontos magyar árazás azonban egyelőre még nem ismert. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.