Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés. Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe. Olaf Scholz szerint nem lehet 5 százalékra növelni a védelmi kiadásokat Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál. Atomenergia-hivatal: Megelőző céllal támasztották meg a rézsűfalat a Paks II. beruházásnál Az Italdesign Quintessenza még a legújabb hibrid Bugattinál és elektromos Rimacnál is erősebb. 2000+ lóerős kvintesszencia elképesztő olasz tálalásban 1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset. A liverpooli csodacserék összehozták ugyan az egyenlítést, de nem bírt a listavezető a Nottingham Foresttel Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül. Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában Hiányos, pontatlan és rossz műszaki megoldásokat tartalmaz az a terv, amit a Városliget autómentesítésére készíttetett az állami projektcég – legalábbis a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint. Ezért nem járulnak hozzá a megvalósításhoz, ami blokkolhatja az egész kivitelezést. Elkészült az autómentes Városliget terve, de a BKK nem bólint rá Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés állami támogatást kapnak, ez pedig az ellátást veszélyezteti. Segélykiáltás az orvosoktól: „napi utasításokat kapnak arról, hány beteget kell azonnal elbocsátaniuk"