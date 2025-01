Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány nem egyeztet Budapesttel a lomtalanítási rendszer átalakításáról.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány nem egyeztet Budapesttel a lomtalanítási rendszer...","id":"20250115_Karacsony-Gergely-Maradjon-a-lomtalanitas-csak-a-keruletek-keresere-legyen-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557.jpg","index":0,"item":"680d19ee-9ea7-436b-9f16-a173a42001f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Karacsony-Gergely-Maradjon-a-lomtalanitas-csak-a-keruletek-keresere-legyen-valtozas","timestamp":"2025. január. 15. 10:02","title":"Karácsony Gergely: Maradjon a lomtalanítás, csak a kerületek kérésére legyen változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ChatGPT-integrációt követően ismét a beszélgetéseket szórakoztatóbbá tévő funkciókat kapott a Meta egyik legnépszerűbb csevegőappja.","shortLead":"A ChatGPT-integrációt követően ismét a beszélgetéseket szórakoztatóbbá tévő funkciókat kapott a Meta egyik...","id":"20250115_meta-whatsapp-uj-funkciok-szelfimatricak-effektusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"5bf02163-3e23-42b7-960c-f77ee014e020","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_meta-whatsapp-uj-funkciok-szelfimatricak-effektusok","timestamp":"2025. január. 15. 16:03","title":"Feldobhatja a beszélgetést: már szelfikből is készíthet matricát a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","shortLead":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","id":"20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278.jpg","index":0,"item":"926997db-931f-4f49-af1d-4b0a77833d7f","keywords":null,"link":"/elet/20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","timestamp":"2025. január. 15. 14:37","title":"Mindent elveszített a lángokban, de a jegygyűrűjét megtalálta egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac3da8-c4c8-4ab9-9c21-52798188eeaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ruby Hotels a Corvin Palace épületének négy emeletén rendezkedik be. ","shortLead":"A Ruby Hotels a Corvin Palace épületének négy emeletén rendezkedik be. ","id":"20250116_Eldolt-az-ikonikus-Corvin-Palace-sorsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aac3da8-c4c8-4ab9-9c21-52798188eeaa.jpg","index":0,"item":"4faf4421-67d0-49a6-b9d4-2cf9cd073429","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Eldolt-az-ikonikus-Corvin-Palace-sorsa","timestamp":"2025. január. 16. 12:32","title":"181 szobás szálloda költözik a régi Corvin Áruház épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem ebből fog meggazdagodni.","shortLead":"Nem ebből fog meggazdagodni.","id":"20250115_hvg-cegvilag-megbizas-orban-aroneknak-Orban-Viktor-szivarogtato-testvere-is-elnyert-egy-paksi-tendert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"452bf5f2-8607-4a62-a488-57276882abec","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-cegvilag-megbizas-orban-aroneknak-Orban-Viktor-szivarogtato-testvere-is-elnyert-egy-paksi-tendert","timestamp":"2025. január. 15. 06:15","title":"Orbán Viktor szivárogtató testvére is elnyert egy paksi tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","shortLead":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","id":"20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"54f15548-a2fa-4a5a-b411-4787f67d0006","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","timestamp":"2025. január. 15. 09:46","title":"Hatvan polgármesterének elfelejtettek szólni, hogy kínai gyár épül a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3e41c0-ed95-4058-8492-30be130c6da4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra még várni kell, hogy az USA megszüntesse a kereskedelmi embargót is.","shortLead":"Arra még várni kell, hogy az USA megszüntesse a kereskedelmi embargót is.","id":"20250115_Tobb-mint-500-foglyot-enged-el-Kuba-valaszul-arra-hogy-az-amerikai-kormany-leveszi-az-orszagot-a-terrorizmust-tamogato-allamok-listajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3e41c0-ed95-4058-8492-30be130c6da4.jpg","index":0,"item":"b653a15d-5075-4554-8f9b-a99a62043bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Tobb-mint-500-foglyot-enged-el-Kuba-valaszul-arra-hogy-az-amerikai-kormany-leveszi-az-orszagot-a-terrorizmust-tamogato-allamok-listajarol","timestamp":"2025. január. 15. 07:36","title":"Több mint 500 foglyot enged el Kuba válaszul arra, hogy az amerikai kormány leveszi az országot a terrorizmust támogató államok listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]