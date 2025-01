Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"83eddbe1-275d-49f3-a619-50106ef2c759","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem hagyta magát egy orosz férfi, akinek meghalt a mozgósított testvére.","shortLead":"Nem hagyta magát egy orosz férfi, akinek meghalt a mozgósított testvére.","id":"20250115_per-mozgositott-orosz-hadsereg-testver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83eddbe1-275d-49f3-a619-50106ef2c759.jpg","index":0,"item":"a8444d9a-e74e-4ab8-a40f-36d6b8b893ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_per-mozgositott-orosz-hadsereg-testver","timestamp":"2025. január. 15. 20:18","title":"Pert nyert egy férfi az orosz hadsereg ellen, mert elvitték katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is véget ér néhány hónapon belül a búcsúzó rendszeren.","shortLead":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is...","id":"20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4.jpg","index":0,"item":"25116d53-a5b3-45b5-8f14-2a18685430ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","timestamp":"2025. január. 15. 19:03","title":"Ha Windows 10 fut a gépén, erről tudnia kell: több Microsoft-program támogatása is leáll hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","shortLead":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","id":"20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3.jpg","index":0,"item":"1d2346de-39fb-4970-980a-5f0c452a652e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","timestamp":"2025. január. 16. 09:34","title":"50 ezer forint lesz a műszaki vizsga februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs erről közös uniós szabályozás: a változáshoz jelentős mértékben hozzájárul Karsai Dániel nemzetközi visszhangot kiváltó küzdelme is. Svájc, Hollandia, Belgium és Luxemburg után Spanyolország is a legalizálás mellett döntött. A folyamat lassú, az elméleti, jogi, vallási viták mögött emberi tragédiák zajlanak.","shortLead":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs...","id":"20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5.jpg","index":0,"item":"0e88a94d-70bb-45cb-a48b-2b92c8ccaa92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","timestamp":"2025. január. 15. 15:38","title":"Ha Karsai Dániel máshová született volna, nem kellett volna ennyit harcolnia. Itthon viszont sok embernek ő nyitotta fel a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek ellen lett létrehozva. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek...","id":"20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9.jpg","index":0,"item":"3b7cada6-c750-4cd6-9fc4-5bfe6cc07e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. január. 16. 13:03","title":"Szintet léptek a netes csalók: rájöttek, hogyan lehet kijátszani az ellenük létrehozott védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3e41c0-ed95-4058-8492-30be130c6da4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra még várni kell, hogy az USA megszüntesse a kereskedelmi embargót is.","shortLead":"Arra még várni kell, hogy az USA megszüntesse a kereskedelmi embargót is.","id":"20250115_Tobb-mint-500-foglyot-enged-el-Kuba-valaszul-arra-hogy-az-amerikai-kormany-leveszi-az-orszagot-a-terrorizmust-tamogato-allamok-listajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3e41c0-ed95-4058-8492-30be130c6da4.jpg","index":0,"item":"b653a15d-5075-4554-8f9b-a99a62043bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Tobb-mint-500-foglyot-enged-el-Kuba-valaszul-arra-hogy-az-amerikai-kormany-leveszi-az-orszagot-a-terrorizmust-tamogato-allamok-listajarol","timestamp":"2025. január. 15. 07:36","title":"Több mint 500 foglyot enged el Kuba válaszul arra, hogy az amerikai kormány leveszi az országot a terrorizmust támogató államok listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30491fc4-593e-4b7c-b242-801947bf936f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utólag árulta el a színésznőnek az orvos, hogy „egy kicsit megfiatalította”, Brooke Shields viszont a legkevésbé sem érezte, hogy ezért hálásnak kellene lennie. ","shortLead":"Utólag árulta el a színésznőnek az orvos, hogy „egy kicsit megfiatalította”, Brooke Shields viszont a legkevésbé sem...","id":"20250116_Brooke-Shields-szemeremajak-mutet-beleegyezes-nelkul-vagina-nogyogyasz-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30491fc4-593e-4b7c-b242-801947bf936f.jpg","index":0,"item":"df8f2a03-4b5e-492d-b53d-65793a9ed143","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Brooke-Shields-szemeremajak-mutet-beleegyezes-nelkul-vagina-nogyogyasz-memoar","timestamp":"2025. január. 16. 14:26","title":"Brooke Shields szeméremajak-műtétre ment, de egy kéretlen beavatkozást is végrehajtottak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","id":"20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0.jpg","index":0,"item":"f590bcac-57eb-4a91-9cd0-ae50d2f2c63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","timestamp":"2025. január. 16. 13:59","title":"Feltörhettek egy kormányzati honlapot, amely már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]