[{"available":true,"c_guid":"34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin szervezet megegyezett a tűzszünetről. Ha minden jól megy, tartósabb fegyvernyugvás következhet, de kérdés, miért pont most sikerült tető alá hozni az alapjaiban közel egy éve kidolgozott alkut.","shortLead":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin...","id":"20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3.jpg","index":0,"item":"d0cc89e6-1a56-4294-9791-ba98fdb9d145","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","timestamp":"2025. január. 16. 14:38","title":"Véget érhet a gázai háború a tűzszüneti megállapodással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 15. 14:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab.jpg","index":0,"item":"fac9afc2-0c8a-4a22-bd1f-5f688ec3957d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","timestamp":"2025. január. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vége az indiai üdülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db92b191-0429-4012-aeff-628217743914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250117_zebra-gyalogatkelo-gazolas-rendorseg-figyelmeztetes-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db92b191-0429-4012-aeff-628217743914.jpg","index":0,"item":"f6184313-a866-4a0c-aef9-2e7f2085e803","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_zebra-gyalogatkelo-gazolas-rendorseg-figyelmeztetes-kozlekedes","timestamp":"2025. január. 17. 13:36","title":"Újabb gyalogost gázoltak el a zebrán, csak Győr-Moson-Sopron megyében már öt ilyen baleset volt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","shortLead":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","id":"20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9176ce5f-7d88-453d-b29f-e4371aea5ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","timestamp":"2025. január. 15. 21:47","title":"A brit miniszterelnök: így lehet jobb jövőt biztosítani az izraeli és a palesztin népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","shortLead":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","id":"20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5.jpg","index":0,"item":"776692e1-18f4-4734-92ef-50df1222de34","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","timestamp":"2025. január. 17. 10:36","title":"Börtönt kértek a három fiatalra, akik miatt leégett a Ráday utcai kollégium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak...","id":"20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"8029fa32-cf5b-4033-b80a-3796afd90428","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","timestamp":"2025. január. 16. 21:47","title":"Izrael szélsőjobboldali nemzetvédelmi minisztere lemondással fenyegetőzik a gázai tűzszüneti megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]