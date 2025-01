Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16d29ea3-ab87-4dd4-ae89-26eda9a39ec8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Texasban hónapok óta vitatkoznak arról, hogyan tudják garantálni, hogy kiskorúak ne keveredjenek olyan oldalakra, ahova nem lenne szabad. A döntés akár más államok számára is mintaként szolgálhat majd. ","shortLead":"Texasban hónapok óta vitatkoznak arról, hogyan tudják garantálni, hogy kiskorúak ne keveredjenek olyan oldalakra, ahova...","id":"20250116_Texas-porno-korhatar-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d29ea3-ab87-4dd4-ae89-26eda9a39ec8.jpg","index":0,"item":"de53050e-d039-4b3e-afa4-d567e73fbdba","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Texas-porno-korhatar-USA","timestamp":"2025. január. 16. 14:31","title":"Ha Texasban tényleg sikerül a pornótól eltiltani a gyerekeket, az szigorítási hullámot indíthat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","shortLead":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","id":"20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"df9938c9-4e81-44ba-8300-de784f5db14f","keywords":null,"link":"/360/20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","timestamp":"2025. január. 17. 07:30","title":"Magyar Péter miatt Orbán közelebb került a leplezetlen tekintélyelvűséghez – egy konzervatív amerikai híroldal szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi az az oligarchia? A top 5 állam közül – ahonnan a legtöbb keresést indították – háromban Donald Trump nyert.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi...","id":"20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8.jpg","index":0,"item":"462aa054-2827-42ec-80ff-185bd62341f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","timestamp":"2025. január. 17. 08:59","title":"„Mi az az oligarchia?” – kilőtt a Google-keresések száma, miután Joe Biden búcsúbeszédében figyelmeztetett rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaaded3-cda7-4b4f-9ed6-77779c5c35a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A napokban a The New York Times arról írt, hogy az amerikai hírszerzés Putyinnak üzenve állíttatott le egy tömegkatasztrófával fenyegető szabotázsakciót.","shortLead":"A napokban a The New York Times arról írt, hogy az amerikai hírszerzés Putyinnak üzenve állíttatott le...","id":"20250115_tusk-oroszorszag-legi-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfaaded3-cda7-4b4f-9ed6-77779c5c35a9.jpg","index":0,"item":"3a98c8e5-f614-4db6-978b-ca76341e3520","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_tusk-oroszorszag-legi-terrortamadas","timestamp":"2025. január. 15. 16:15","title":"Tusk: Oroszország terrortámadásokat tervezett légitársaságok ellen világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek ellen lett létrehozva. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek...","id":"20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9.jpg","index":0,"item":"3b7cada6-c750-4cd6-9fc4-5bfe6cc07e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. január. 16. 13:03","title":"Szintet léptek a netes csalók: rájöttek, hogyan lehet kijátszani az ellenük létrehozott védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert. Egy szakember szerint az idei különleges év, ha elég sokan eléggé tudatos pénzügyi döntéseket hoznak, abba belebukhat a Fidesz 2026-ban.","shortLead":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert...","id":"20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"5a033faf-fffb-47f1-a028-2664229fd697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","timestamp":"2025. január. 16. 15:38","title":"Az Orbán-kormány pénzügyi megroppantásához ad praktikus tanácsokat átlagembereknek egy weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem ugyanannyival növelte, ám ezzel sem sikerült az év végén az államadósság rátáját csökkenteni.","shortLead":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem...","id":"20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"226b6147-7268-4ac9-8459-649ec6501013","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 16. 10:10","title":"Hiába trükközött a kormány, az alaptörvény elvárása ellenére sem sikerült csökkentenie az államadósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs. András, a Kúria elnöke nem szavazott.","shortLead":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs...","id":"20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be.jpg","index":0,"item":"8a95b5ab-c3a5-4b83-91d1-c608a73dab09","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 13:23","title":"Érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]