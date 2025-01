Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","shortLead":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","id":"20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f.jpg","index":0,"item":"f1b94cf3-3fc9-42cf-8422-7d9134039d77","keywords":null,"link":"/sport/20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","timestamp":"2025. január. 17. 11:04","title":"Ciprusról a Debrecenhez igazolt a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cbbf01-b55b-4599-9955-96d54ea6ff79","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A világsláger-alkalmazásnak nemzetbiztonsági aggályok miatt január 19-től reszeltek az USA-ban – vagy nem, mert másnap jön Trump, aki tavaly nyárig még ütötte a TikTokot, aztán hirtelen irányt váltott, és a hírek szerint most díszpáholyba várja az app vezérigazgatóját a beiktatásán. Az amerikai tiktokkerek már elkezdtek átregisztrálni egy másik kínai appra, ahol a két ellenséges nemzet fiataljai egyelőre egészen valószínűtlenül szívélyesen közelednek egymáshoz. ","shortLead":"A világsláger-alkalmazásnak nemzetbiztonsági aggályok miatt január 19-től reszeltek az USA-ban – vagy nem, mert másnap...","id":"20250118_TikTok-haboru-Biden-tiltas-Trump-amerikai-felhasznalok-kinai-kemek-Voros-konyvecske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77cbbf01-b55b-4599-9955-96d54ea6ff79.jpg","index":0,"item":"39a750f7-be30-4842-87e7-1a7964ac478e","keywords":null,"link":"/360/20250118_TikTok-haboru-Biden-tiltas-Trump-amerikai-felhasznalok-kinai-kemek-Voros-konyvecske","timestamp":"2025. január. 18. 07:00","title":"TikTok-háború: a legfelsőbb bíróság betiltja, Trump mentené, közben az amerikai felhasználók már a Vörös könyvecske oldalain borulnak a kínai kémek nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korrupció, pénz, haverok, ablakon kizuhanás – új klippel jelentkezett Majka, amiben igazságszérum után nyilatkozik egy diktátor.","shortLead":"Korrupció, pénz, haverok, ablakon kizuhanás – új klippel jelentkezett Majka, amiben igazságszérum után...","id":"20250118_Nagyobbak-lettunk-mint-egy-gyulekezet-csak-szidnom-kellett-a-melegeket-Majka-kitalal-Bindzsisztan-miniszterelnokekent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"73978366-c369-4d14-849e-e1eea0958a06","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Nagyobbak-lettunk-mint-egy-gyulekezet-csak-szidnom-kellett-a-melegeket-Majka-kitalal-Bindzsisztan-miniszterelnokekent","timestamp":"2025. január. 18. 09:46","title":"„Nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet, csak szidnom kellett a melegeket” – Majka kitálal Bindzsisztán miniszterelnökeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s közben olyan imádattal hódol a mammonnak, hogy nemcsak a saját, hanem a főnöke pénzét is fialtatja. Vélemény.","shortLead":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s...","id":"20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"db682d72-9133-4e89-852b-dae66b928d85","keywords":null,"link":"/360/20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Dobszay János: Orbán és Rogán immár egymás foglya, egymást fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi visszaélés miatt.","shortLead":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi...","id":"20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"427f372e-583f-4ce6-ba60-7152c19dd405","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 07:18","title":"Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást tett. ","shortLead":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást...","id":"20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f.jpg","index":0,"item":"04336919-25b1-496f-be4d-4e9de900d504","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 17. 12:31","title":"Megölte, elásta, majd eltűntként jelentette be édesanyját egy monori férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek nyilvánosan ki kell állnia a gyűlölet és az uszítás ellen, akkor is, ha ez beavatkozás a közelgő választásokba. Trump imádja, hogy Mar-a-Lago királya lehet, de hamarosan lefokozzák az Egyesült Államok elnökévé. Igencsak időszerű a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között, de nagyon törékeny lehet.","shortLead":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek...","id":"20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"3f4938de-6fa6-4e5f-a3ed-9c61cf955ca0","keywords":null,"link":"/360/20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","timestamp":"2025. január. 17. 11:11","title":"Economist: Átvészelheti-e Európa a Trumpnádót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]