[{"available":true,"c_guid":"09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által elkövetett, nagy összegű csalásra. Az ő nevét viseli az az amerikai törvény, amellyel Washington a korrupt vagy az emberi jogokat megsértő külföldi politikusokat, üzletembereket, például Rogán Antalt szankcionálja. Csakhogy maga Magnyitszkij és brit-amerikai védelmezője sem mindig járt egyenes úton.","shortLead":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által...","id":"20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558.jpg","index":0,"item":"2c558dd7-6abe-44b2-821b-c864ca81fe01","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Embertelen körülmények között halt meg a börtönben Magnyitszkij, akiről elnevezték a Rogánt is sújtó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","shortLead":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","id":"20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3.jpg","index":0,"item":"087c65fa-bd6e-49de-8f31-1a003a4e3275","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 20:43","title":"A Fidesz jelöltje nyerte az időközi önkormányzati választást Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkfbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e97f9-4434-42d2-8d24-5423b72067bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két tűzeset is történt vasárnap este Pest megyében.","shortLead":"Két tűzeset is történt vasárnap este Pest megyében.","id":"20250119_tuzeset-godollo-veroce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6e97f9-4434-42d2-8d24-5423b72067bf.jpg","index":0,"item":"cda53d0d-0d0f-47ca-9689-bb2d860f0aee","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_tuzeset-godollo-veroce","timestamp":"2025. január. 19. 21:09","title":"Gödöllőn egy autó, Verőcén egy faház lángolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bf3f0-f1d6-4950-a303-307601e43290","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból. 1925 januárjában arról is írt az újság, hogy büntetéssel fenyegette az MTI a rádióhallgatókat, a szegények pedig attól remélték nyomoruk enyhítését, hogy tehetős családoknak adták örökbe gyerekeiket, sokszor cselédsorba. Kiderül az is, hogyan csaltak adót vidéken, és hogyan mentette meg a lincseléstől egy zsidó bérkocsissegéd az utcán hőbörgő antiszemitákat újév hajnalán.","shortLead":"Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból...","id":"20250118_szazeves-ujsag-1925-januar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/895bf3f0-f1d6-4950-a303-307601e43290.jpg","index":0,"item":"3f89d7af-0603-4ec9-8f67-1d2e062cd08d","keywords":null,"link":"/360/20250118_szazeves-ujsag-1925-januar","timestamp":"2025. január. 18. 17:00","title":"„Szeressük egymást, hogy annál jobban gyűlölhessünk mindenkit, aki nem magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A szállodáért – hiába töltött ott az államfő 18 éjszaka helyett csak három napot – több mint 228 millió forintot kellett fizetni, mert már nem lehetett módosítani az elődje, Novák Katalin hivatali idejében történt foglalást. A Sándor-palota arra nem tudott válaszolni, hogy lakott-e valaki a szobákban abban az időszakban, amikor Sulyok Tamás már elutazott Franciaországból. ","shortLead":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A...","id":"20250120_Sulyok-Tamas-hivatala-parizis-olimpia-szallas-hotelszobak-hasznalata-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"66393bc7-c4aa-4066-8a8c-b1b4fa8a5afc","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyok-Tamas-hivatala-parizis-olimpia-szallas-hotelszobak-hasznalata-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 06:15","title":"Sulyok Tamás hivatala nem tudja, használta-e valaki a Párizsban lefoglalt szobákat, amikor az elnök már nem volt a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]