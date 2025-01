Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény alapján az állatoknak még az idegrendszerük is képes összekapcsolódni.","shortLead":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény...","id":"20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb.jpg","index":0,"item":"6ec4e49c-3269-4818-9430-aa00ef17d75c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","timestamp":"2025. január. 20. 19:03","title":"Megdöbbentő dolgot figyeltek meg a medúzáknál, hatékonyabb lehet tőle a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22.jpg","index":0,"item":"60a4f740-ec31-4258-9dac-91c68c6a0ed3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","timestamp":"2025. január. 22. 07:59","title":"Hihetetlen, de csak 582 kilométer van ebben a régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok megfigyelték az uniós nyomozókat, akik a miniszterelnök veje után vizsgálódtak az Elios-ügyben.","shortLead":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok...","id":"20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6.jpg","index":0,"item":"6f577610-ecb4-4f8d-9d0d-328e53a156d2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 21:53","title":"Még mindig hosszú árnyékot vet az EU-ban az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","shortLead":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","id":"20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"b17e2d79-c5f2-4458-8851-72bb1c0bb62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 20. 11:16","title":"„Nettó hazaárulás” – Karácsony kiakadt a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre álmodott Mini-Dubaj-projekt földterületeiért – derül ki az adásvételi szerződésből. Annak mellékletéből pedig a vázlatrajzok alapján az is, hogy hol milyen új funkciókat terveznek, és mekkora beépíthetőséggel számolnak. Váratlan fordulatként közben Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros élni kíván az elővásárlási jogával, vagyis megvenné a befektetők helyett a területet. ","shortLead":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre...","id":"20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e.jpg","index":0,"item":"a2a04260-fbca-4b03-be9a-96fc2ff02fc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:11","title":"Itt van minden részlet a Mini-Dubajról: közzétették a teljes adásvételi szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","shortLead":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","id":"20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"3f593224-ba87-4abf-a1ce-faa113326b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 12:38","title":"A WHO reméli, Donald Trump átgondolja azon döntését, hogy országát kilépteti a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; most arról lesz szó, hogyan hatott a gyermekek és kamaszok mentális állapotára a koronavírus-járvány időszaka. Milyen kirívó esetekkel találkoztak a szakemberek? Mit lehet kezdeni az önsértéssel, és miért éppen a Covid lobbantott be mentális problémákat? Milyen nehézséget okozott a bezártság egy olyan kamasznak, akinek – amúgy – nincsenek lelki gondjai?","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c.jpg","index":0,"item":"6c4afbfe-8920-4de1-9435-c88604b7b40f","keywords":null,"link":"/360/20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"„Észrevettem, hogy a felvételi időszakában vagdosni kezdte magát” – a gyerekek mentális állapotán is nyomot hagyott a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely oxigénnel láthatja el az űrhajósokat, miközben üzemanyagot is termel a rakéták számára. A rendszer könnyen átalakítható, így más anyagok is készíthetők vele.","shortLead":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely...","id":"20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415.jpg","index":0,"item":"822d13fc-46ed-4123-a744-4bb25ece9d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","timestamp":"2025. január. 21. 10:03","title":"Oxigént és üzemanyagot állítottak elő a kínai űrállomáson, megnyílhat az út a holdbázisok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]