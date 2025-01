Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e9223856-2dcf-4799-a1b1-023a1237a667","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az időjárási szélsőségek erősen megzavarták a globális vízkörforgást.","shortLead":"Az időjárási szélsőségek erősen megzavarták a globális vízkörforgást.","id":"20250106_Mitol-voltak-a-brutalis-arvizek-tavaly-A-tudosok-reszletesen-elmagyarazzak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9223856-2dcf-4799-a1b1-023a1237a667.jpg","index":0,"item":"dcd3c36a-d57d-4898-94f6-1c00e18d7d71","keywords":null,"link":"/zhvg/20250106_Mitol-voltak-a-brutalis-arvizek-tavaly-A-tudosok-reszletesen-elmagyarazzak","timestamp":"2025. január. 06. 21:59","title":"Mitől voltak a brutális árvizek tavaly? A tudósok részletesen elmagyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26b5ffd-c11c-4e89-b0fc-dd7dfc6f5435","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump jogi úton hivatalosan kezdeményezte az ellene indult New York-i büntetőperben, hogy határozatlan időre halasszák el az ítélethirdetést, mert az akadályozná elnöki munkáját. A Stormy Daniels pornósztárnak fizetett hallgatási pénz ügyében az év elején Trumpot valamennyi vádpontban bűnösnek találták.","shortLead":"Donald Trump jogi úton hivatalosan kezdeményezte az ellene indult New York-i büntetőperben, hogy határozatlan időre...","id":"20250106_Elnoksege-idejere-meguszhatja-az-itelethirdetest-a-pornosztarnak-fizetett-hallgatasi-penz-ugyeben-mar-elitelt-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c26b5ffd-c11c-4e89-b0fc-dd7dfc6f5435.jpg","index":0,"item":"af7157fd-fbe4-4db7-a347-ce745654410e","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Elnoksege-idejere-meguszhatja-az-itelethirdetest-a-pornosztarnak-fizetett-hallgatasi-penz-ugyeben-mar-elitelt-Trump","timestamp":"2025. január. 06. 21:08","title":"Elnöksége idejére megúszhatja az ítélethirdetést a pornósztárnak fizetett hallgatási pénz ügyében már elítélt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hegedűművész újévi gáláján hívták a színpadra.","shortLead":"A hegedűművész újévi gáláján hívták a színpadra.","id":"20250106_Maga-Zoltan-Leslie-Mandoki-elismeres-galadij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de.jpg","index":0,"item":"dbb90e83-bd7f-4f9f-bd8f-7d4aa500cbf8","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_Maga-Zoltan-Leslie-Mandoki-elismeres-galadij","timestamp":"2025. január. 06. 17:04","title":"Mága Zoltántól vehetett át díjat Leslie Mandoki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff24dbfb-53eb-41c7-97b0-8ea5780e704f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 47 éves forgatókönyvíró-rendező az eddigi információk alapján múlt héten öngyilkos lett.","shortLead":"A 47 éves forgatókönyvíró-rendező az eddigi információk alapján múlt héten öngyilkos lett.","id":"20250107_Megszolalt-ferje-halala-kapcsan-Aubrey-Plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff24dbfb-53eb-41c7-97b0-8ea5780e704f.jpg","index":0,"item":"6a6b8c18-8ce6-473c-b81b-051a6547fe1e","keywords":null,"link":"/elet/20250107_Megszolalt-ferje-halala-kapcsan-Aubrey-Plaza","timestamp":"2025. január. 07. 13:28","title":"Aubrey Plaza elképzelhetetlen tragédiának nevezte férje, Jeff Baena halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ünnepek alatt csaknem 1600-an voltak a budapesti szociális ellátóhelyeken.","shortLead":"Az ünnepek alatt csaknem 1600-an voltak a budapesti szociális ellátóhelyeken.","id":"20250106_ejjeli-melegedo-eletmento-Jozsefvaros-Ujbuda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c.jpg","index":0,"item":"7f141070-6eca-44a5-91ee-4b24f725036c","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_ejjeli-melegedo-eletmento-Jozsefvaros-Ujbuda","timestamp":"2025. január. 06. 17:48","title":"Új éjjeli melegedő és életmentő pont nyílt Józsefvárosban és Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f4b164-c261-48e7-bd45-066335a7b5a7","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A ragyogó nyár és az aranyló ősz után minden évben elkerülhetetlenül megérkezik a folyton borús égbolt és a szitáló eső időszaka. Reggel szürkeség fogad, aztán minden átmenet nélkül, délután 4-kor beáll az este, majd pár ehhez hasonló hét után megérkezik a még kevesebb napsütéssel kecsegtető tél.","shortLead":"A ragyogó nyár és az aranyló ősz után minden évben elkerülhetetlenül megérkezik a folyton borús égbolt és a szitáló eső...","id":"20241122_feelaustria_napfeny_D-vitamin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f4b164-c261-48e7-bd45-066335a7b5a7.jpg","index":0,"item":"bbff2391-a21a-4a61-a159-7ab3b5431ebd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241122_feelaustria_napfeny_D-vitamin","timestamp":"2025. január. 06. 15:30","title":"Napfény és vitalitás: miért fontos a D-vitamin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""}]