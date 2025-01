Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de7ffd37-9d9a-4278-a1f2-a986d8f4d56a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tahiti egyre népszerűbb az európai munkavállalók körében, nem véletlenül. Egy német újságíró a családjával próbálta ki öt hónapon keresztül, milyen a Csendes-óceán déli részéről hírgyárosnak lenni addig, amíg kollégái alszanak.","shortLead":"Tahiti egyre népszerűbb az európai munkavállalók körében, nem véletlenül. Egy német újságíró a családjával próbálta ki...","id":"20250121_tahiti-munkavallalas-ejszakai-muszak-idoeltolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de7ffd37-9d9a-4278-a1f2-a986d8f4d56a.jpg","index":0,"item":"c3386cbb-c46c-43a1-9ee2-7903ea87e861","keywords":null,"link":"/elet/20250121_tahiti-munkavallalas-ejszakai-muszak-idoeltolodas","timestamp":"2025. január. 21. 04:31","title":"Íme a földi paradicsom, ahol napsütésben letudhatják az éjszakai műszakot a kalandvágyó európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Posta és a mentőszolgálat közös kampányban szólította fel a lakosságot, hogy tegyék rendbe a névtáblákat, házszámokat, társasházi épületeket azonosító jelzéseket.","shortLead":"A Magyar Posta és a mentőszolgálat közös kampányban szólította fel a lakosságot, hogy tegyék rendbe a névtáblákat...","id":"20250121_Ne-csodalkozzon-ha-a-mento-azert-kesik-mert-az-ingatlanan-nem-szerepel-hazszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183.jpg","index":0,"item":"7ab25e4e-1a7a-4170-9be6-7a5879366906","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Ne-csodalkozzon-ha-a-mento-azert-kesik-mert-az-ingatlanan-nem-szerepel-hazszam","timestamp":"2025. január. 21. 10:30","title":"Sokszor azért késik a mentő, mert az adott ingatlanon nem szerepel házszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896e444-1329-449d-bc93-8c2dcf862bc2","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Gyógyír, reménysugár. Efféle szavak hangzottak el a vasárnapi burgenlandi választás eredményhirdetését követő kommentárokban, miközben országosan formálódik a szélsőjobboldal vezette kormánykoalíció. Szeretettel Bécsből-sorozatunk írása.","shortLead":"Gyógyír, reménysugár. Efféle szavak hangzottak el a vasárnapi burgenlandi választás eredményhirdetését követő...","id":"20250122_Szeretettel-Becsbol-Burgenland-valasztas-szocdem-siker-Hans-Peter-Doskozil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2896e444-1329-449d-bc93-8c2dcf862bc2.jpg","index":0,"item":"6ad3ccae-46cf-479c-9e7e-30c7a94fed94","keywords":null,"link":"/360/20250122_Szeretettel-Becsbol-Burgenland-valasztas-szocdem-siker-Hans-Peter-Doskozil","timestamp":"2025. január. 22. 10:00","title":"A szélsőjobboldali előretörés ellenére baloldali fellegvár maradhat Burgenland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","shortLead":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","id":"20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4.jpg","index":0,"item":"7a3c14dc-71e1-4e04-a30f-09e445c7192e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. január. 21. 12:35","title":"Balesetet szenvedett egy munkás a Gellért Szálló felújításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja a polgármester is arról számolt be, hogy saját szemével látta a cérnavékony, 4-5 milliméter hosszú élőlényeket a vízben.","shortLead":"Pár napja a polgármester is arról számolt be, hogy saját szemével látta a cérnavékony, 4-5 milliméter hosszú...","id":"20250121_Fergek-miatt-nem-fogyaszthato-az-ivoviz-Pilisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"4d42f6bc-40ba-4681-895d-dbf9b582d234","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fergek-miatt-nem-fogyaszthato-az-ivoviz-Pilisen","timestamp":"2025. január. 21. 20:45","title":"Még mindig férges a víz Pilisen, a kormányhivatal betiltotta a fogyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps Capital tanácsadó cég tulajdonosa arra, miért a leggazdagabb egy százalék gyarapszik a leggyorsabban, miközben egyre kevesebbeknek van érdemi megtakarításuk. Interjú.","shortLead":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps...","id":"20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8.jpg","index":0,"item":"42dae7d6-09ca-4f0b-9859-77a182fe11cc","keywords":null,"link":"/360/20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","timestamp":"2025. január. 21. 10:00","title":"„Simicska óta nem az ideológia, hanem a parancsuralom és a puszta anyagi érdek köti össze a kivételezetteket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","shortLead":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","id":"20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570.jpg","index":0,"item":"71304cf8-c4ae-4a48-9654-b2c8f2b2c4dd","keywords":null,"link":"/sport/20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 20. 14:00","title":"Viccesnek szánt szavakon húzta fel magát Djokovic, kérdés, megelégszik-e a bocsánatkéréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]