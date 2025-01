Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza a magyar piacra.","shortLead":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza...","id":"20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663.jpg","index":0,"item":"07f524e9-2846-41a1-9942-088ec62a2e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","timestamp":"2025. január. 22. 19:01","title":"Megjelent Magyarországon a Samsung okosgyűrűje – íme a forintban mérhető Galaxy Ring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","shortLead":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","id":"20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"d00e5534-3267-4140-a772-eee931da6bcc","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 22. 09:13","title":"Pálinka és muzsika – Orbán Viktornak ez jutott eszébe a magyar kultúra napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlan tartalmú vényekkel kiváltott gyógyszerekkel üzleteltek. ","shortLead":"Valótlan tartalmú vényekkel kiváltott gyógyszerekkel üzleteltek. ","id":"20250122_Gyogyszerhamisito-halozatot-szamolt-fel-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"6fdebb76-03ae-47c1-9b76-260529805320","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyogyszerhamisito-halozatot-szamolt-fel-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 22. 08:42","title":"Lezárult a nyomozás a gyógyszerhamisító hálózat ügyében, tizenkét gyanúsítottat azonosítottak és hallgattak ki a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja a polgármester is arról számolt be, hogy saját szemével látta a cérnavékony, 4-5 milliméter hosszú élőlényeket a vízben.","shortLead":"Pár napja a polgármester is arról számolt be, hogy saját szemével látta a cérnavékony, 4-5 milliméter hosszú...","id":"20250121_Fergek-miatt-nem-fogyaszthato-az-ivoviz-Pilisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"4d42f6bc-40ba-4681-895d-dbf9b582d234","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fergek-miatt-nem-fogyaszthato-az-ivoviz-Pilisen","timestamp":"2025. január. 21. 20:45","title":"Még mindig férges a víz Pilisen, a kormányhivatal betiltotta a fogyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott arról, hogyan képzeli el a kiterjesztett végrehajtói hatalmat. Az amerikaiak pedig azzal szembesültek, hogy elnököt választottak, de királyt kaptak – legalábbis ambícióját tekintve. Az első rendelkezések Amerikának szóltak, a világ többi része várhat a sorára.","shortLead":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott...","id":"20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1.jpg","index":0,"item":"aa3f6555-d07d-4406-a9f4-7be2445b7641","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","timestamp":"2025. január. 21. 17:27","title":"II. Donald így akarja: berúgta az ajtót első intézkedéseivel Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","shortLead":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","id":"20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9.jpg","index":0,"item":"9b6991be-daa0-4bff-a277-7d27f8fc1f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","timestamp":"2025. január. 22. 06:44","title":"BBC: Eltűntek az FBI oldaláról a Capitolium elfoglalásával kapcsolatos nyomozásról szóló információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási módszerekre is.","shortLead":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási...","id":"20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023.jpg","index":0,"item":"8b17f8fa-09ee-4570-a2ff-75540a430686","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","timestamp":"2025. január. 21. 18:03","title":"Robotkesztyűt fejlesztettek a Sony mérnökei, segítheti a zongoristák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","shortLead":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","id":"20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5.jpg","index":0,"item":"15e9ce92-f678-4d30-9191-bd3d077ad8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","timestamp":"2025. január. 21. 05:55","title":"Izraelben szabadon engedik a legrégebben börtönben ülő palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]