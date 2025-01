Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi gázolajszennyezésről. Kiderült: a gázolaj több mint két héten keresztül szivárgott a talajba, tényleg 487 köbméter folyt el, de a környező öt kútban talált szénhidrogénnyomok nem innen származnak. Február végéig dől el, hogyan számolják fel a károkat.","shortLead":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi...","id":"20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231.jpg","index":0,"item":"a1facf17-f829-446b-91f8-0f7f3bc08ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","timestamp":"2025. január. 21. 13:21","title":"Elismerte a Mol, hogy közel félezer köbméternyi gázolaj folyt a talajba Gárdonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddb9294-6ccf-4eee-8d84-b274751f46ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nincs még meg a jó válasz az elektromos Type R kérdésre. ","shortLead":"Nincs még meg a jó válasz az elektromos Type R kérdésre. ","id":"20250122_Probalkozik-a-Honda-az-elektromos-Civc-Type-R-rel-de-szerintuk-sem-konnyu-a-feladat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddb9294-6ccf-4eee-8d84-b274751f46ba.jpg","index":0,"item":"78fe0d4c-3e2e-4009-9140-25ad71ed5127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Probalkozik-a-Honda-az-elektromos-Civc-Type-R-rel-de-szerintuk-sem-konnyu-a-feladat","timestamp":"2025. január. 22. 08:44","title":"Próbálkozik a Honda az elektromos Civic Type R-rel, de szerintük sem könnyű a feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","shortLead":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","id":"20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62.jpg","index":0,"item":"73c73a07-4bcb-48ac-9f8a-c2b44291c341","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","timestamp":"2025. január. 22. 09:38","title":"Trump IT-s szövetségesei máris nyertek a Csillagkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","shortLead":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","id":"20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206.jpg","index":0,"item":"973c7e74-6496-45e2-81bd-d21f9522ec74","keywords":null,"link":"/sport/20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","timestamp":"2025. január. 22. 15:10","title":"Kiderült, mely csapatokkal hangolódik a vb-selejtezőkre a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad műelemzést Para-Kovács Imre.","shortLead":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad...","id":"20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6.jpg","index":0,"item":"1d115be9-fc34-4d8b-b926-2cb52935be2b","keywords":null,"link":"/360/20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","timestamp":"2025. január. 21. 14:24","title":"Para-Kovács Imre: Majka számolt a következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","id":"20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16.jpg","index":0,"item":"c00339c0-a325-489a-b4d5-825c6a9e5b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","timestamp":"2025. január. 21. 11:41","title":"Győzött a főváros a bíróságon, Karácsony szerint „jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","id":"20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef.jpg","index":0,"item":"954d3ba1-6e94-431a-abf7-85d9f64658ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","timestamp":"2025. január. 22. 12:10","title":"Megölette strómanját egy ingatlancsaló, és egy kútba dobták a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]