[{"available":true,"c_guid":"2d4afdf4-a48a-45b8-9371-05930de23bbf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyon pontos a tramtrain, amikor nem, akkor az az autósok hibája. Úgyhogy több sárga szín lesz a vasútvillamoson, hátha úgy jobban észreveszik.","shortLead":"Nagyon pontos a tramtrain, amikor nem, akkor az az autósok hibája. Úgyhogy több sárga szín lesz a vasútvillamoson...","id":"20250122_Itt-a-MAV-nagy-ujitasa-2025-re-feltalaltak-a-sarga-villamost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d4afdf4-a48a-45b8-9371-05930de23bbf.jpg","index":0,"item":"893c3cca-a162-46f0-9de9-d1ed3c018e89","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Itt-a-MAV-nagy-ujitasa-2025-re-feltalaltak-a-sarga-villamost","timestamp":"2025. január. 22. 07:26","title":"Itt a MÁV nagy újítása 2025-re: feltalálták a sárga villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem az egészségügyi rendszerrel és a szeretteik esetleges elvesztésével kapcsolatos, de sokan tartanak a gazdasági válságtól és a klímaváltozástól is.","shortLead":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem...","id":"20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c.jpg","index":0,"item":"28ea4aa4-8c38-4a7a-8746-796437e13975","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","timestamp":"2025. január. 23. 06:10","title":"Medián: A kormánypártiak a világháborútól meg a migránsoktól félnek, az ellenzékiek az egészségügy romlásától meg az elszegényedéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","id":"20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995.jpg","index":0,"item":"495951f6-03e5-480d-bf49-94d8d5e13514","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","timestamp":"2025. január. 23. 10:34","title":"Félmilliós nézőszám fölött a Demjén-film is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22.jpg","index":0,"item":"60a4f740-ec31-4258-9dac-91c68c6a0ed3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","timestamp":"2025. január. 22. 07:59","title":"Hihetetlen, de csak 582 kilométer van ebben a régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen az arab befektetőkkel kötött szerződésnek, és hogy – állítása szerint – a felhőkarcolók helyett park, megfizethető lakások épülhessenek. Erről jövő héten szavazhat a közgyűlés. Az első részletre megvan a pénz anélkül is, hogy visszakapnák az államtól a befizetett szolidaritási hozzájárulást – amiért amúgy perre is mennének.","shortLead":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen...","id":"20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"6b65fc32-f368-495a-aaaf-36e714dcd0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 17:02","title":"Jövő héten dönthet a Fővárosi Közgyűlés a Mini-Dubaj-projektet megtorpedózó elővásárlásról, de van B és C tervük is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a830cc-4135-4519-8054-752c9a8b2469","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igencsak nemzetközi csapat: japán, kínai, német és cseh márka is van közte. ","shortLead":"Igencsak nemzetközi csapat: japán, kínai, német és cseh márka is van közte. ","id":"20250123_Euro-NCAP-2024-autok-legbiztonsagosabbak-kategoria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a830cc-4135-4519-8054-752c9a8b2469.jpg","index":0,"item":"d52a83f2-45cd-4f0e-b057-4fa7d661b02c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Euro-NCAP-2024-autok-legbiztonsagosabbak-kategoria","timestamp":"2025. január. 23. 10:58","title":"Ezek most a legbiztonságosabb autók a saját kategóriájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afe0d84-11eb-439f-846e-6af63f488e07","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész szerint aki nem tudja, mi történt, észre sem veszi, hogy protézis van a kézfején.","shortLead":"A színész szerint aki nem tudja, mi történt, észre sem veszi, hogy protézis van a kézfején.","id":"20250122_szinhaz-besenczi-arpad-leszakadt-ujj-ujjprotezis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2afe0d84-11eb-439f-846e-6af63f488e07.jpg","index":0,"item":"9963fd8a-c90f-4ef7-91f4-e3a0cb4e125a","keywords":null,"link":"/elet/20250122_szinhaz-besenczi-arpad-leszakadt-ujj-ujjprotezis","timestamp":"2025. január. 22. 20:25","title":"Ujjprotézist kapott Besenczi Árpád, akinek előadás közben szakadt le a gyűrűsujja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól tartanak, hogy a Velencei-tó vizéig is eljuthat a gázolaj, és erre a HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint is van esély. ","shortLead":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól...","id":"20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457.jpg","index":0,"item":"7bf76392-6da4-4552-a00c-bbe5fee23deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 06:14","title":"Az állataikat mentik a gárdonyi civilek, még tart az olajszennyezés felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]